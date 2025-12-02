La Fiscalía de Sevilla pide 20 años de cárcel para los dos jóvenes acusados de asesinar a Reda en Santa Clara

Un jurado popular enjuiciará a principios de 2026 a los dos jóvenes acusados de asesinar a otro durante una reyerta en el barrio de Santa Clara, a donde todos habían llegado después de pasar la noche en las discotecas del Polígono Calonge. La Fiscalía pide veinte años de cárcel para los dos presuntos homicidas, uno como autor material del apuñalamiento y otro como cooperador necesario. La víctima era Reda, un marroquí de 21 años que jugaba como futbolista en el Club Atlético Libertad de Mairena del Aljarafe. Sus presuntos asesinos tenían 18 años.

Los hechos, según relata la Fiscalía en su escrito de calificación provisional, sucedieron en la madrugada del 3 de marzo de 2024 en la avenida de las Villas de Cuba a la altura de la urbanización Nuevo Continente. Los dos procesados “se enzarzaron en una discusión” con un grupo de otros tres varones, entre ellos la víctima. “Como resultado de la previa ingesta de alcohol”, Reda cayó al suelo “al tratar de lanzar una patada” a uno de los agresores. Fue entonces cuando uno de los acusados, S.F.A., “aprovechó ese momento para sacar una navaja que portaba y propinarle una puñalada en el pecho y otra en el muslo". Pero el ataque fue más feroz, ya que "trató de lanzar más puñaladas" que sin embargo "fueron paradas por las manos y brazo” de la víctima.

“Pese a observar lo anterior, y asumiendo” que su amigo “iba a apuñalar nuevamente” al fallecido, el segundo acusado no hizo nada por evitarlo. Es más, “lejos de impedir que continuase con su agresión" y para más inri "con intención de permitir que consumara su propósito de dar muerte” a la víctima, M.F.M. “se dirigió a pelear” con los dos amigos que acompañaban a Reda, quienes por su parte “no se habían percatado del primer apuñalamiento”. El objetivo del cómplice era “distraerlos y así evitar que acudieran en ayuda” de su amigo, a juicio de la Fiscalía.

A todo esto, Reda consiguió levantarse y se dirigió hacia el joven que lo había apuñalado, pero este “se aproximó” a él “por detrás" y le asestó "otros tres navajazos por la espalda". Uno de ellos le seccionó la aorta y provocó "una hemorragia interna masiva que le causó la muerte”.

El joven que está acusado como cooperador necesario del crimen reapareció entonces para volver a ayudar al presunto asesino. “Para impedir que se identificase al autor de los hechos" y conseguir que "el instrumento empleado [...] nunca fuera hallado”, este sujeto le dijo al otro “quillo, dame la navaja”, y acto seguido ambos huyeron “a la carrera”. El arma jamás apareció.

Uno de los detenidos por el crimen de Santa Clara. / José Ángel García

217.000 euros de indemnización

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público solicita para cada investigado veinte años de prisión por un delito de asesinato. S.F.A. respondería como autor y M.F.M., como cooperador necesario. La Fiscalía también reclama que, en concepto de responsabilidad civil, los dos acusados indemnicen conjunta y solidariamente a los familiares de Reda con 217.000 euros.

Según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juicio comenzará el 23 de enero de 2026 con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas. Los días 26 y 27 comparecerán los testigos, el 28 lo harán los peritos y el 29, en la última sesión, será el turno de los dos encausados.