Muere una joven en un accidente de tráfico en Sanlúcar la Mayor

Una joven ha muerto la tarde este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en Sanlúcar la Mayor. La víctima viajaba en un turismo que chocó frontalmente contra un camión, por causas que se desconocen. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 1,40 de la carretera A-473, que va de Aznalcázar a Sanlúcar la Mayor.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar cómo se produjo la secuencia del accidente. La joven murió en el acto. La comisión judicial se desplazó al lugar de los hechos para ordenar el levantamiento del cadáver. Fue trasladada al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia en las próximas horas. No ha trascendido la identidad ni la edad concreta de la víctima, aunque sí se sabe que es una mujer joven.

Este siniestro mortal se ha producido el mismo día en el que ha habido otro accidente de cierta consideración en la capital andaluza, aunque se ha saldado sin heridos. Un conductor de 41 años perdió el control de su vehículo y chocó contra el vallado que protege el carril bici de la avenida de María Auxiliadora, a la altura de la confluencia con la calle Muñoz Torrero. El responsable del accidente dio positivo en dos tipos de drogas, THC y cocaína.

Este siniestro ocurrió en el mismo punto en el que falleció un hombre de 39 años que iba a bordo de un patinete eléctrico la noche del 28 de febrero. El usuario del patinete se cayó del mismo al tropezar en un bache, para ser inmediatamente arrollado por un VTC que circulaba justo detrás.