Lesionados tres policías locales de Sevilla en una intervención con un mantero

Tres policías locales de Sevilla han resultado lesionados este jueves en una intervención contra la venta ambulante ilegal, que ha finalizado con un mantero detenido. Los hechos han ocurrido en la avenida de la Constitución, a la altura de la calle Santander. El vendedor se encontraba en esta zona, cuando llegaron agentes, a los que se enfrentó. Los policías tuvieron que emplear la fuerza mínima para poder reducirlo, resultando con lesiones leves durante la intervención.

Los agentes afectados pertenecen a la comisaría del distrito Casco Antiguo, pues sus compañeros especializados en la lucha contra la venta ambulante ilegal estaban en ese momento en otro servicio. Finalmente, el vendedor fue detenido y trasladado a las dependencias policiales, donde permanece a la espera de pasar a disposición judicial.

No es la primera vez que ocurren incidentes de este tipo en el centro de Sevilla. En diciembre de 2024, un mantero falleció ahogado al lanzarse al Guadalquivir, cuando huía de unos policías que lo perseguían. El caso quedó archivado al demostrarse que los agentes no tuvieron responsabilidad alguna en esta muerte, e incluso trataron de salvarle la vida arrojándose al río.