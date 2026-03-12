Un corte de luz en la Ronda de Capuchinos afecta a un millar de clientes

Un corte de luz registrado a las ocho de la tarde de este jueves afecta a un millar de clientes de la zona de la Ronda de Capuchinos. Varios edificios están sin luz y la avería ha dejado a oscuras los semáforos de este punto, relatan algunos de los afectados por este apagón.

Según explica Endesa, se trata de una línea de media tensión subterránea que se ha desconectado por razones que se desconocen. Se trata de la línea subterránea Marteles que conecta con la subestación Osario, según la compañía.

Dos brigadas de Endesa se han desplazado hasta esta zona de San Julián a las 20:10 horas de este jueves para inspeccionar la instalación y tratar de localizar la avería.