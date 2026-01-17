Explota una arqueta en la calle Arfe y provoca un apagón en la zona

Una explosión en una arqueta situada en la calle Arfe ha provocado este sábado por la noche un corte de suministro eléctrico en la zona, afectando a varios bares. Por fortuna, no ha causado daños personales. El suceso ha ocurrido en torno a las 21:45, según testigos presenciales.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del cuerpo de Bomberos, que han acordonado el tramo afectado de la vía mientras se revisaba la instalación y se garantizaba la seguridad en el entorno. La intervención ha obligado a restringir el paso en esta céntrica calle, muy concurrida a esas horas.

El apagón ha afectado a varios establecimientos hosteleros, además de otros locales de la misma calle, que se quedaron temporalmente sin luz. No hay heridos ni fue necesaria la evacuación de personas. Los trabajos se han centrado en la reparación de la arqueta dañada y en la restitución progresiva del suministro eléctrico. La incidencia ha quedado controlada poco después, sin mayores consecuencias.