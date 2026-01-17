Una granizada sorprende a los vecinos de Bellavista en plena tarde
Ha caído sobre las 17:30 de este sábado.
La Avenida de Kansas City de Sevilla, en obras desde este lunes
Una intensa granizada ha caído este sábado sobre el barrio sevillano de Bellavista alrededor de las 17:30, dejando un inusual manto blanco sobre el suelo. Mientras el resto de la ciudad experimentaba un fuerte chaparrón, los vecinos de Bellavista presenciaban sorprendidos cómo el granizo caía con fuerza a esa misma hora.
El fenómeno meteorológico ha quedado registrado en varios vídeos que muestran la llamativa estampa. Puede que haya granizado en más zonas de la ciudad.