Una granizada sorprende a los vecinos de Bellavista en plena tarde

Una intensa granizada ha caído este sábado sobre el barrio sevillano de Bellavista alrededor de las 17:30, dejando un inusual manto blanco sobre el suelo. Mientras el resto de la ciudad experimentaba un fuerte chaparrón, los vecinos de Bellavista presenciaban sorprendidos cómo el granizo caía con fuerza a esa misma hora.

El fenómeno meteorológico ha quedado registrado en varios vídeos que muestran la llamativa estampa. Puede que haya granizado en más zonas de la ciudad.