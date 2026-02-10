Los árbitros refrendan la decisión de Gil Manzano: mano "en posición natural derivada del salto"

El Comité Técnico de Árbitros ha refrendado la decisión de Gil Manzano en la jugada polémica en la que no pitó penalti a favor del Sevilla en el partido ante el Girona por las manos claras de Vitor Reis en un forcejeo por el balón con Akor Adams. En la explicación de la portavoz del comité se puede escuchar que "un defensor del Girona salta en la disputa de un balón aéreo jugándolo con la cabeza e inmediatamente después rebotando en su propio brazo en una posición natural derivada del salto. El árbitro deja continuar el juego. No constituye infracción cuando el balón toca en la mano o el brazo de un jugador procediendo de un toque previo del propio jugador. La posición natural del brazo y la ausencia de movimiento adicional llevan a descartar la infracción", matiza citando una acción "descrita explícitamente por las reglas del juego. El VAR no interviene al ser correcta la decisión del árbitro", explica.

El Sevilla se quejó publicamente a través de las redes sociales de lo decidido en esta jugada y otra del mismo defensa en pugna con Maupay que no fueron siquiera revisadas por el VAR al no dar el correspondiente aviso el árbitro responsable del videoarbitraje, Carlos del Cerro Grande. De ahí que no hayan transcendido los audios porque no hay diálogo entre ambos árbitros en este sentido.