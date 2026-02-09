El Sevilla lanza una queja oficial del arbitraje de Gil Manzano a través de sus redes

No ha salido nadie a hablar en público, como hizo Monchi cierto día en el Santiago Bernabéu, tampoco le ha querido dar el club la gravedad que siempre denota un comunicado oficial, pero al caso es lo mismo. El Sevilla subió en sus cuentas oficiales en las redes sociales dos publicaciones con una clara intención: mostrar dos errores que considera graves de Gil Manzano en el duelo ante el Girona al no señalar ni revisar desde el VAR dos posibles penaltis por manos de Vitor Reis en dos acciones, una forcejeando con Akor Adams y otra con Maupay.

El Sevilla mostró un vídeo de una jugada, la que el defensa rival pugna con el francés, y una foto de la otra con el icono de dos manitas hacia arriba, muy representatitvo de lo que quiere dar a entender sin decir nada: un atraco. Este icono, además en el segundo post en el que se ve muy clara la mano de Reis ante Akor Adams, va acompañado de un “x2”.

Almeyda se quejó en la rueda de prensa y fue muy ilustrativo. “No sé si la foto es trucada, pero parecía que iba a jugar al básket. Es difícil que nos cobren algo, porque ya ni el arbitraje nos respeta”, dijo.