Almeyda sobre el posible penalti: "Vi una foto y parecía que iba a jugar al basket"

Matías Almeyda habló en rueda de prensa tras el encuentro ante el Girona, en el que el Sevilla logró salvar un punto. “La lectura es que hago es un primer tiempo de los peores y hoy sí fuimos superados ampliamente. Planificamos una presión que no nos salió nada y encima en el minuto 1 se pusieron por delante y se modifica todo y se hace complicado. En la segunda parte con el cambio del sistema mejoramos y llegó el empate y por otro error casi perdemos nuevamente”, resumió el técnico argentino del partido.

Un punto que para Almeyda “es oro” y que considera que el Sevilla “ganó un punto”. También destacó la aportación de la cantera, que desde hace tiempo está “dando bastante”. “Ser joven hace que no caes en la realidad y sí es verdad que la gran mayoría de ellos lo está haciendo bien”, explicó.

En relación con la acción polémica en la que los de Nervión reclamaron un penalti, fue tajante: “Vi una foto, no sé si es trucada, pero parecía que iba a jugar al basket”, y añadió que “es difícil que nos cobren un penalti, ya ni el arbitraje nos respeta”. Ya en el tiempo de descuento, cuando el Girona dispuso de una pena máxima, reconoció su frustración y aseguró que tuvo ganas de cortarse y que lo estaba viendo.

Preguntado por el cambio de Akor Adams y la salida de Alexis Sánchez, señaló que sabe por qué toma las decisiones y que “hay una historia detrás de Alexis y veía oportuno su salida cuando quedaban 10 minutos”. “Nada garantiza que un jugador de 2 metros hace que marquemos un gol”, dijo antes de aclarar aspectos tácticos negando que hagan marcaje individual: “No camuflen algo que no es; aquí sé que no lo puedo hacer”.

Tras el empate, Almeyda quiso poner en valor el esfuerzo de sus jugadores, de los que aseguró que “se están partiendo el alma”, y reconoció que “no es fácil jugar para cualquiera en este ambiente”.

El argentino insistió en la importancia de recuperar la calma y admitió que “los chicos se bloquean”. “Salgamos de esta situación”, comentó antes de dejar claro su compromiso con el proyecto: “Yo no me desgastó, yo voy a estar hasta que me digan que tengo que estar y me quiero jugar esto. Por eso me duele porque vivo de pasión, no vengo de vacaciones para ver la Giralda”, recalcó.

Por último, restó importancia a las críticas personale y dijo que en nos la lee y que es normal "que tiene que haber y yo soy el responsable".