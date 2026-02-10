Alexis y Azpilicueta: cuando la edad no es un grado

Cuando todavía desde algunos foros el debate de aceptar o no un supuesto ofrecimiento de Sergio Ramos, con 40 años, aún no se ha cerrado, en el Sevilla los números de sus dos jugadores más veteranos, Azpilicueta y Alexis Sánchez, demuestran que la apuesta no fue acertada.

Fichados ambos en verano en el último día del mercado, cuando ya se habían disputado tres jornadas, tuvieron una irrupción destacada en el equipo de Matías Almeyda, uno ofreciendo tranquilidad y oficio en defensa y otro con goles y una asistencia que sirvieron para sumar puntos, como el taconazo a Peque ante el Elche y su tanto providencial en Vitoria a pase de Carmona.

Pero el tiempo se encargó de demostrar que, a la larga, no han sido fichajes que han dado la productividad que se esperaba de ellos, al menos hasta la fecha. Otra cosa es la labor que sí han podido hacer a nivel de liderazgo y el rol de referentes para los más jóvenes en el interior del vestuario, una tarea en la nadie duda que han sumado y lo siguen haciendo.

Ninguno de los dos llegan a los 800 minutos en la Liga después de 23 jornadas disputadas por causas eminentemente físicas, ya que la calidad y la trayectoria de ambos está fuera de toda duda con el paso por clubes como Chelsea y Atlético de Madrid el navarro o Barcelona, Arsenal, Manchester United o Inter el chileno.

Pero, con 36 y 37 años, respectivamente, las lesiones y la falta de ritmo no les han dejado ser fijos en el esquema de Almeyda, que ha intentado por todos los medios meterlos en la rueda. “Hay una historia detrás de Alexis Sánchez y creía oportuno su ingreso faltando diez minutos, que algo podía llegar a ver, a lograr, y por eso fue el cambio”, justificaba el técnico en su rueda de prensa tras el partido ante el Girona, cuando la entrada por Akor Adams fue muy discutida por la afición.

Claramente, el chileno, que ha hecho partidos meritorios, como en el Bernabéu ante el Real Madrid, necesita coger ritmo a base de partidos, pero el Sevilla no está para esperar a nadie, o puede esperar a nadie se llame como se llame.

Alexis Sánchez, que ha tenido que negar que esté planteando un futuro fuera de Sevilla después de que se publicara una supuesta negociación con el Internacional de Porto Alegre. Desde luego, nadie en el Sevilla da un euro por que el Niño Maravilla vaya a jugar un año más en Nervión, al igual que Azpilicueta.

Alexis suma 778 minutos en la Liga, en la que ha jugado 16 partidos, pero de ellos 6 como títular y sólo 4 completos (ante Rayo, Barcelona, Real Madrid y Levante). El chileno ha anotado dos goles, el referido frente al Alavés y de penalti ante el Barça, y se ha perdido 4 jornadas por culpa de dos lesiones: un desgarro muscular y una lesión en la cadera.

La llegada de Maupay en el mercado y el regreso de Akor Adams de la Copa de África le han restado opciones en ataque, aunque Almeyda el domingo prefirió sacarlo a él antes que a Isaac Romero. También jugó dos partidos de Copa.

El caso de Azpilicueta ha sido un tanto paralelo al de Alexis, pero sus problemas con las lesiones han sido más notorios. El defensa, con galones de capitán, se ha perdido 9 jornadas por problemas físicos: 4 lesiones, dos en el aductor derecho y dos en el sóleo izquierdo. Ha jugado sólo 10 partidos de 23 (723 minutos) y aunque ha sido titular en todos, tres no los acabó: ante el Mallorca cuando se lesionó en el minuto 1, frente al Atlético cuando fue sustituido por Nianzou en el descanso al sentir molestias y el pasado domingo ante el Girona, también tras jugar 45 minutos aunque en este caso no haya trascendido ningún problema físico y la decisión obedeció más a una variación en el esquema para jugar con dos centrales y ganar un hombre más en el ataque.