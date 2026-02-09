Otra lesión en el Sevilla de lo más inoportuna: ahora, Oso

En el Sevilla la lista de lesionados no tiene fin. Ahora, uno de los jugadores más en forma en la plantilla de Matías Almeyda, el lateral canterano Oso, ha caído tras el partido ante el Girona. Según ha explicado el Sevilla en un parte médico, tiene una lesión en el gemelo interno tras sufrir un golpe.

"Los Servicios Médicos del Sevilla FC, tras las pruebas realizadas en la mañana de este lunes, informan de que el jugador sevillista Joaquín Martínez, 'Oso', sufre una lesión mioaponeurótica contusiva del gemelo interno de su pierna izquierda. El jugador, que recibió una entrada en el gemelo izquierdo durante el partido de este domingo ante el Girona FC, queda pendiente de evolución", reza el comunicado.

Ello lo convierte ya en baja, si no hay sorpresas, para el partido ante el Alavés el próximo sábado justo cuando Gabriel Suazo pasa por su peor momento.

La charla de Almeyda con Suazo

El chileno, que ha sufrido un bajón claro de rendimiento desde su última lesión, tuvo ante el Girona probablemente su peor actuación desde que está en el Sevilla. El penalti que cometió en el descuento sobre Iván Martín fue muy escandaloso, si bien en el inicio de la jugada también tiene responsabilidad Vlachodimos por su precipitación en sacar en largo cuando quedaba menos de un minuto. Además, el lateral fue claramente superado por su par, Hugo Rincón, que le sacó mucha ventaja en carrera en el 0-1 pese a arrancar por detrás y al que no pudo seguir al entrar en el área porque le estorbó Kike Salas, con quien chocó en esa nefasta jugada.

Suazo charla con Almeyda. / SFC

Almeyda tuvo que responder a preguntas en rueda de prensa sobre su elección de Suazo por delante de Oso, un jugador que estaba claramente en mejor estado de forma.

El caso es que el preparador bonaerense empleó parte del tiempo en el entrenamiento de ayer en mantener una charla con Suazo. Aunque la intención final fue mostrarle su apoyo, el encuentro también sirvió para hacerle ver que debe mantener la concentración hasta el último minuto, pues es mucho lo que se juega el equipo en estos partidos.