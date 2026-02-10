Tractoradas en Sevilla: estas son las carreteras y entradas a la ciudad afectadas

Las tractoradas hacia Sevilla se celebran el 10 de febrero y mantienen el esquema logístico previsto para la convocatoria original de finales de enero, cuando quedaron aplazadas por el temporal. La movilización arranca a las 8:00 horas desde distintos puntos de la provincia y confluye en la Plaza de España a las 11:00 horas, con un impacto directo en las principales carreteras de acceso a la capital.

La protesta prevé la llegada a Sevilla de cinco columnas de tractores procedentes de Isla Mayor, Los Palacios y Villafranca, Salteras, Carmona y Alcalá del Río. Las caravanas partirán a las 8:00 horas desde estos puntos concretos: Isla Mayor (sede de la Federación de Arroceros), Alcalá del Río (Cooperativa Productores del Campo), Salteras (polígono industrial de Salteras), Carmona (polígono industrial El Pilero) y Los Palacios y Villafranca (recinto ferial).

Ruta 1: Alcalá del Río (A-66)

La primera ruta partirá desde la Cooperativa Productores del Campo en Alcalá del Río, afectando a la A-66. El recorrido contemplado incluye la A-8006, A-8002, glorieta de los Ferroviarios, avenida San Jerónimo, glorieta Olímpica, A-8083, SE-20, avenida Carlos III y Charco de la Pava, donde se unirá a la columna procedente de Isla Mayor. Esta ruta concentrará a agricultores de la zona norte de la provincia.

Ruta 2: Los Palacios y Villafranca (AP-4)

La segunda columna saldrá del recinto ferial de Los Palacios y Villafranca, afectando principalmente a la autopista AP-4. Esta movilización aglutinará a productores de la zona sur de la provincia, tradicionalmente vinculados al cultivo de algodón, girasol y cereales.

Ruta 3: Carmona (A-4)

La tercera ruta partirá desde el polígono industrial El Pilero, en Carmona, provocando retenciones en la autovía A-4, una de las principales arterias de acceso a la capital desde el este.

Ruta 4: Isla Mayor (A-49)

La cuarta columna iniciará su marcha desde la Federación de Arroceros de Sevilla, en Isla Mayor, afectando a la autovía A-49 que conecta Sevilla con Huelva. Esta ruta tendrá especial significación simbólica, ya que el arroz es uno de los productos más amenazados por el acuerdo de Mercosur.

El acto central en la Plaza de España reunirá a tractores, vehículos y personas a pie en una concentración que se espera que se prolongue hasta las 15:00 horas.

Nueva columna: Salteras

En la convocatoria del 10 de febrero se ha sumado una nueva columna de tractores que partirá desde Salteras, concretamente desde el polígono industrial de Salteras. El recorrido discurrirá por la A-8077 hasta Camas, donde pasará por la plaza del Almendro para incorporarse a continuación a la N-630. Desde ahí continuará por La Montaña, avenida Clara Campoamor, puente de la Señorita y avenida Carlos III, donde se reunirá con las caravanas de los recorridos 2, 3 y 4, para continuar juntas por la glorieta José Moya Sanabria y la avenida de la Expo 92.