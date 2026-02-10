Bajada drástica de las temperaturas tras la lluvia en Sevilla: llega una ola de frío ártico

Tras varias semanas marcadas por precipitaciones persistentes y un encadenamiento inusual de borrascas atlánticas, Sevilla comienza a dejar atrás el episodio de lluvias más intenso de los últimos años. La atmósfera da señales claras de estabilización progresiva a lo largo de esta semana, justo antes de un nuevo giro meteorológico que traerá consigo un descenso brusco de las temperaturas.

Desde el inicio de 2026, Andalucía ha estado bajo la influencia de una configuración atmosférica muy inestable, con sucesivos frentes asociados a una NAO negativa que han afectado con especial intensidad al oeste y sur peninsular. En Sevilla, aunque sin los acumulados extremos de otras zonas andaluzas, las lluvias han sido continuas y persistentes, generando un escenario de saturación del terreno y crecidas puntuales en cauces secundarios.

Según las previsiones actuales, la actividad borrascosa irá perdiendo fuerza a partir del jueves, con precipitaciones cada vez más débiles y discontinuas. El fin de semana del 14 y 15 de febrero marcará el punto de inflexión, con lluvias ya muy escasas o incluso ausentes en la capital hispalense, dando paso a un periodo más estable dominado por el anticiclón.

El frío llegará tras el paréntesis lluvioso

Sin embargo, esta mejora del tiempo no vendrá acompañada de un ambiente templado. Coincidiendo con el final del episodio de lluvias, una masa de aire frío de origen ártico avanzará sobre la Península, provocando un desplome térmico generalizado a partir del sábado 14 de febrero.

Según la información meteorológica publicada por Meteored, este cambio estará relacionado con una modificación en la circulación del chorro polar, que adoptará una trayectoria más ondulada, favoreciendo la entrada de vientos del norte y noroeste. En el caso de Sevilla, esto se traducirá en temperaturas claramente por debajo de la media, con descensos de entre 3 y 5ºC respecto a los valores habituales para estas fechas.

Este bajón térmico se notará especialmente tras varios días previos con temperaturas más suaves, lo que hará que la sensación de frío sea más acusada. Aunque no se esperan fenómenos invernales significativos en zonas bajas del valle del Guadalquivir, el ambiente será más propio del invierno, con máximas contenidas y madrugadas frías.

Previsión del tiempo en Sevilla durante la segunda semana de febrero / Aemet

La AEMET ya avanza en su previsión meteorológica semanal el descenso de las temperaturas en Sevilla. Mientras que del martes 10 al viernes 13 de febrero las mínimas oscilarán entre los 11ºC y 15ºC, el sábado ya descienden hasta los 8ºC. La jornada de más frío será el domingo 15 de febrero, cuando se auguran mínimas de 5ºC. La próxima semana comenzará también gélida, con 6ºC.

Un episodio breve pero intenso

Los modelos apuntan a que esta irrupción de aire ártico será relativamente seca y de corta duración. Tras el fin de semana, el anticiclón de las Azores tenderá a desplazarse hacia la Península, favoreciendo de nuevo un tiempo más estable y una recuperación gradual de las temperaturas durante la segunda mitad de febrero.

Sevilla, por tanto, pasará en pocos días del paraguas al abrigo, cerrando un episodio meteorológico excepcional y abriendo la puerta a un escenario más invernal, aunque transitorio.