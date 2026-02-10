La borrasca 'Nils' llega a Andalucía: vientos de 90 km/h, más lluvia y temporal marítimo antes de un anticiclón

'Marta' se despide y 'Nils' llega para ocupar su lugar. Así es la nueva borrasca de gran impacto que irrumpe tras semanas de inestabilidad en Andalucía. Y ya es la octava en lo que va de año. Desde este martes 10 de febrero, se vislumbra en el horizonte el próximo episodio de esta racha de temporales que mantiene a la región en constante alerta.

La lluvia y, sobre todo, el viento y el temporal marítimo son los protagonistas de este frente atlántico, que se dejará sentir con mayor intensidad entre el miércoles y el jueves. De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), podrían alcanzarse rachas de 90 km/h en puntos del extremo oriental andaluz. Asimismo, no será hasta el 14 de febrero cuando un anticlón tome el relevo y traiga consigo un tiempo más seco y estable.

Adiós 'Marta', hola 'Nils': llega una nueva borrasca

Por el momento, "seguirán las precipitaciones en amplias zonas de Andalucía hasta el viernes", informa la Aemet en redes sociales. Este martes 10 continúa con fuertes rachas de viento en el extremo oriental y lluvias persistentes en torno a las sierras Béticas. Así, se mantiene activo el aviso amarillo sobre Grazalema (Cádiz), ante la posibilidad de alcanzar acumulaciones superiores a los 60 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Esta misma situación es la que se espera en la comarca de Cazorla y Segura (Jaén) a lo largo del día. Sin embargo, el resto de avisos son a causa del viento en Granada y Almería, donde se podrían registrar rachas de 90 km/h. En concreto, informa Eltiempo.es, esta será una jornada de transición "marcada por el paso de dos sistemas frontales, no muy intensos, pero que dejarán precipitaciones de nuevo en toda la vertiente atlántica".

Según la Aemet, "la semana del 9 al 15 de febrero será lluviosa en la mayor parte de la Península", aunque las mayores acumulaciones se esperan en Galicia. Por su parte, en área mediterránea, serán "mucho más débiles y y dispersas". Eso sí, las probabilidade se elevan al 100% de manera generalizada hasta el fin de semana, más probables en la mitad occidental.

Más lluvia y viento en Andalucía antes de un anticiclón

El miércoles 11 de febrero se activan de nuevo el aviso naranja (peligro importante) por viento en el valle del Almanzora y Los Vélez (Almería), ante las fuertes rachas previstas; también de 90 km/h. En el resto de la mitad oriental andaluza, se espera que no superen los 70 km/h. Asimismo, hay avisos en todo el litoral mediterráneo por riesgos costeros, desde Sol y Guadalhorce (Málaga) hasta el levante almeriense. En el caso de la costa granadina y Almería capital, se prevé un oleaje más revuelto.

Por otro lado, las temperaturas se mantienen un poco más altas para la época del año, con unas mínimas de 16ºC en Málaga, 15ºC en Huelva y Sevilla, o 14ºC en Córdoba y Almería; mientras que las máximas superan localmente los 20ºC. Es el caso de la capital malagueña (22ºC) o almeriense (21ºC).

El jueves 12 de febrero se desactivan los avisos costeros en Málaga, aunque se mantienen en el resto del litoral Mediterráneo; igual que las previsiones por las fuertes rachas de viento en el interior de Almería. El día amanecerá con "cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles, poco probables en la costa mediterránea". A lo largo de la mañana, se irán abriendo grandes claros, "quedando algunas precipitaciones dispersas en la vertiente atlántica", puntualiza la Aemet.