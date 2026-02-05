Quién pone nombre a las borrascas en España y bajo qué criterios

Claudia, Emilia, Harry, Leonardo... Los temporales de lluvia que han asolado a España y otros países de Europa en los últimos meses han sido denominados con nombres propios que son más o menos fáciles de recordar. Cuando se espera que una borrasca vaya a tener un gran impacto en la población se le asigna un nombre para que, según explica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la comunicación sobre su evolución sea más eficaz.

De esta manera, se consiguen varios objetivos: los medios de comunicación pueden hacer un seguimiento más detallado del temporal y las personas, desde sus casas, están más atentas; se favorece la preparación y respuesta de las administraciones ante episodios meteorológicos adversos, así como la elaboración de estudios a posteriori y, por último, se evitan confusiones y se refuerza la coherencia del mensaje oficial.

Pero, ¿quiénes son los responsables de otorgarle nombre a las borrascas, y más recientemente a las danas, en España? Desde el año 2017 la Agencia Estatal de Meteorología participa en el programa de nombramiento de borrascas y danas con gran impacto en el seno de EUMETNET, una organización enfocada en la cooperación de los servicios meteorológicos a nivel europeo.

El nombre de dana proviene del acrónimo DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Son sistemas de evolución compleja y difícil predicción que en conjunción con otros factores, son capaces de generar precipitaciones (lluvias y nevadas) muy intensas, localmente torrenciales, y tormentas con gran impacto. La borrasca, en cambio, es un sistema de bajas presiones que afecta desde la superficie hasta las capas altas, con frentes definidos que suelen producir lluvias más continuas y vientos extensos.

Cada año, los diferentes grupos meteorológicos de Europa publican un listado con los nombres (masculinos y femeninos) que se le asignarán a las borrascas y danas de gran impacto de la temporada, que se extiende del 1 de septiembre al 31 de agosto, coincidiendo con el curso escolar y no con el año natural. El grupo al que pertenece España es el del Suroeste Europeo y está integrado, además de nuestro país, por Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra.

Listado de borrascas y danas para la temporada 2025-2026

Para el nombramiento se emplea una lista prefijada y acordada entre todos los países del grupo compuesta por 21 nombres, que en la temporada de 2025-2026 es la siguiente:

Alice

Benjamin

Claudia

Davide Emilia

Francis

Goretti

Harry

Ingrid

Joseph

Kristin

Leonardo

Marta

Nils

Oriana

Pedro

Regina

Samuel

Therese

Vitor

Wilma

De todos ellos, los nombrados por la AEMET han sido Alice (fue una dana), Claudia, Emilia y Harry, estos tres últimos como borrascas. La última de ellas que ha sido fechada en este listado es la borrasca Leonardo, un temporal de gran impacto que fue nombrado por el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) el pasado 2 de febrero y que está asolando actualmente a la Península Ibérica, especialmente a Andalucía.

La borrasca Leonardo, a su paso por Sevilla

En el caso concreto de Sevilla, el ayuntamiento de la capital mantiene, a fecha de 5 de febrero, el Nivel 1 el Plan de Emergencias Municipal ante el aviso amarillo por fuertes vientos que se mantiene en toda la campiña sevillana hasta las 18.00 horas por rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Además, desde el consistorio han comunicado el cierre de las compuertas de la Vega de Triana de forma preventiva ante cualquier riesgo de inundación por una posible crecida del Guadalquivir.

En lo que respecta a la provincia, las evacuaciones se concentran en los municipios de El Coronil y Écija por peligro de desbordamiento del río Genil. En el resto de municipios, entre las 24:00 horas del miércoles y las 07:00 del jueves, 5 de febrero, los bomberos del Sistema Provincial han registrado un total de 243 incidencias, la mayoría relacionados con derrumbes, caídas y apeos provocados por el viento, inundaciones en la vía pública y actuaciones de saneamiento y retirada de objetos.