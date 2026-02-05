La borrasca se debilita en Sevilla con una mejora del tiempo a partir del mediodía

La borrasca que ha afectado a la provincia de Sevilla en las últimas jornadas irá perdiendo fuerza a lo largo de este jueves, dejando una evolución meteorológica más estable a partir del mediodía. Según la web tiempoyradar, con información actualizada en tiempo real de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la previsión apunta a lluvias dispersas durante la mañana, con el episodio más intenso en torno a las 12:00 horas, cuando el frente atravesará la capital y parte de la provincia.

Será a partir de las 13:00 horas cuando comiencen a abrirse claros, que se mantendrán durante el resto de la jornada, sin que se esperen nuevas precipitaciones significativas durante la tarde y la noche.

Las lluvias de las últimas horas han dejado acumulados destacados en varios puntos de la provincia. La estación de Lora de Estepa es la que más agua ha registrado, con 103,6 litros por metro cuadrado (mm), situándose como el décimo municipio de España donde más ha llovido en este episodio. Otras estaciones meteorológicas de la provincia han recogido también cantidades relevantes en las últimas 24 horas: La Roda de Andalucía ha acumulado 63,8 mm, Cazalla de la Sierra 53,1 mm, Osuna 43,6 mm, Morón de la Frontera 35,5 mm, Las Cabezas de San Juan 32,4 mm y Écija 29,0 mm.

Pese a la mejora prevista en cuanto a las precipitaciones, la principal preocupación para este jueves será el viento. La Aemet mantiene activado el aviso amarillo en la provincia de Sevilla hasta las 18:00 horas, con vientos sostenidos que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora, aunque no se descarta que las rachas superen ampliamente esa velocidad de forma puntual.

Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución, especialmente en zonas arboladas, vías públicas y áreas expuestas al viento, así como mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras se mantengan los avisos meteorológicos.