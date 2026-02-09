¿Ha pasado lo peor del temporal y las lluvias en Andalucía? La Aemet da las claves de lo que viene

"El 2026 ha comenzado con precipitaciones muy por encima de lo normal, especialmente en las últimas semanas", informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales. Desde el 1 de enero, se ha superado el triple del valor normal (promedio 1991 - 2020) en la mayor parte del centro y sur peninsular, debido al paso de sucesivas borrascas como Joseph, Kristin, Leonardo y Marta. Pero ¿ha pasado ya lo peor del temporal en Andalucía?

De acuerdo con la Agencia, se espera una semana todavía lluviosa en gran parte del territorio peninsular, "aunque con tendencia a ir disminuyendo" a medida que avancen los días. Por ahora, se mantienen activos algunos avisos amarillos y naranjas, debido a las previsiones de lluvia, viento y oleaje en diferentes puntos de Cádiz, Málaga y el extremo oriental andaluz. Ante este escenario, es inevitable mirar al cielo y preguntar: ¿cuándo volverá el sol?

¿Ha pasado ya lo peor del temporal?

Los modelos meteorológicos prevén una disminución de las precipitaciones a partir del jueves 12, aunque el actual episodio de inestabilidad se prolongará un poco más. Según la Aemet, "la semana del 9 al 15 de febrero será lluviosa en la mayor parte de la Península", en línea con la dinámica ya establecida de continuas borrascas atlánticas. Las mayores acumulaciones se esperan en Galicia, mientras que serán "mucho más débiles y dispersas" en el área mediterránea.

Por lo otro lado, las temperaturas alcanzarán valores "claramente por encima del promedio normal de esta época del año en prácticamente todo el territorio peninsular", afirma el organismo. Hablamos de máximas superiores a los 20ºC en Sevilla, Málaga o Almería, con mínimas de 15ºC en algunos casos, como el de la capital hispalense este martes 10.

Cabe preguntarse entonces si lo peor del temporal ya se ha quedado atrás y la respuesta parece ser afirmativa. "Para la semana siguiente (16 - 22 de febrero), es probable que la circulación de borrascas quede establecida en latitudes más altas, de manera que ya no afectarían tan de lleno a España". Si bien podría ser un período más lluvioso de los normal en la comunidad gallega, será más seco en el este peninsular, el extremo sur y los dos archipiélagos.

La lluvia continúa en Andalucía durante la semana

Las lluvias más intensas de Andalucía aún se concentran en Grazalema (Cádiz), donde hay un aviso naranja activo ante el riesgo de que se produzcan acumulaciones en torno a los 150 litros por metro cuadrado en 24 horas. No obstante, el riesgo parece desaparecer a partir de las 19:59 horas de este lunes 9 de febrero y, aunque seguirá lloviendo toda la semana, podría ser un escenario menos intenso. Eso sí, es preciso permanecer atento a las actualizaciones de los avisos, ya que podrían variar conforme avancen los días.

También en Sevilla capital, Granada o Córdoba se espera un 100% de probabilidades que, según la Aemet, disminuirán notablemente el domingo 15 de febrero. "Aunque aún hay incertidumbre, es posible que durante el fin de semana del 14 y 15 de febrero, las precipitaciones sean escasas en el sur peninsular".

Desde el pasado mes de septiembre, ya se han sucedido 13 borrascas diferentes; convirtiéndose así el 2026 en el año que antes llega a la letra M, con 'Marta'. "La más temprana hasta ahora era Myriam, nombrada el 3 de marzo de 2020", añade la Agencia en redes sociales. Por ello, es inevitable contar los minutos, pensando en el momento en el que la estabilidad vuelva a adueñarse de la región.