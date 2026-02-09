Avisos en Andalucía por lluvia y viento: estas son las zonas más afectadas estos días, según la Aemet

"El 2026 ha comenzado con precipitaciones muy por encima de lo normal, especialmente en las últimas semanas", informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales. Desde el 1 de enero, se ha superado el triple del valor normal (promedio 1991 - 2020) en la mayor parte del centro y sur peninsular, debido al paso de sucesivas borrascas como Joseph, Kristin, Leonardo y ahora Marta. Pero ¿cuál será la situación durante los próximos días en Andalucía?

De acuerdo con la Agencia, se espera una semana todavía lluviosa, aunque "con tendencia a ir disminuyendo" progresivamente. Por ahora, se mantienen activos algunos avisos amarillos y naranjas en la comunidad, debido a las previsiones de lluvia, viento y temporal marítimo; si bien es verdad que, según avancen los días, habrá una mayor apertura de claros en áreas del oeste andaluz. Aún así, la Aemet aconseja extremar las precauciones en zonas con riesgo de inundación y permanecer atentos a las actualizaciones de los avisos.

Avisos por lluvia, viento y temporal marítimo en Andalucía

Este lunes 9 de febrero se presenta en Andalucía con fuertes rachas de viento, tanto en el área del Estrecho como en el tercio oriental. Por ello, se ha activado un aviso amarillo en la provincia de Almería, desde Poniente y Capital hasta la comarca de Nacimiento y Campo de Tabernas o el valle del Almanzora y Los Vélez. En cualquiera de estos puntos se esperan rachas de hasta 70 km/h, igual que en la costa de Granada.

Mientras tanto, las precipitaciones pueden registrar acumulaciones cercanas a los 150 litros por metro cuadrado en Grazalema (Cádiz), donde el temporal no da tregua. El municipio sigue evacuado y, de momento, el aviso naranja (peligro importante) permanecerá activo hasta las 19:59 horas de esta misma jornada. Asimismo, también hay avisos por lluvias en el Estrecho, Ronda (Málaga) o Cazorla y Segura (Jaén), más intensas en el área central.

Finalmente, el temporal marítimo se extiende hacia el Mediterráneo, con avisos amarillos en el litoral granadino y almeriense, por vientos de 60 km/h y olas de tres metros de altura.

Rachas de viento de hasta 80 km/h los próximos días

La inestabilidad continúa el martes 10 de febrero. Aunque desaparece el aviso sobre Grazalema, los modelos apuntan a precipitaciones todavía persistentes en las sierras Béticas, que alcanzarán una mayor intensidad hacia su extremo oriental. No obstante, los avisos activos para entonces se ciñen a las provincias de Jaén, Almería y Granada.

El único aviso por lluvias se da en Cazorla y Segura (Jaén), donde se podrían alcanzar acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Sin embargo, el gran protagonista de la jornada es el viento, con avisos amarillos en el interior de Granada (Guadix y Baza) y Almería (Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, y Poniente y Capital), así como también en el litoral de ambas provincias.

En concreto, las fuertes rachas podrían alcanzar los 80 km/h en puntos del extremo oriental (Guadix y Baza o el Valle del Almanzora) y los 70 km/h en el resto. Por su parte, el temporal marítimo continuará en la costa de Granada y el Levante almeriense, con vientos de 60 km/h y olas de tres metros de altura.

Por último, esta situación se mantiene el miércoles 11 de febrero, aunque desaparece el aviso por lluvias en Cazorla y Segura. De nuevo, el viento continuará marcando la jornada en la mitad este de Andalucía.