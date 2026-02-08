'Marta' se va pero deja la provincia de Sevilla en alerta roja: 180 desalojados y el Guadalquivir rozando el límite

La borrasca 'Marta' ha concedido este domingo una tregua meteorológica en forma de cielos despejados, pero la emergencia está lejos de terminar. La provincia de Sevilla afronta las horas críticas de la crecida de sus ríos tras el deslojo de más de 180 vecinos, cortes de luz y carreteras anegadas. Según la informació facilitada por el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, a última hora de la tarde del sábado, se espera que el Guadalquivir alcance su "punta de caudal" entre la tarde de hoy domingo y la mañana del lunes. Será un crecimiento "sostenido y progresivo" que mantendrá la tensión en las riberas durante horas.

La provincia, zona cero: rescates de la UME y evacuaciones

La situación más dramática se vive en la cuenca baja. En El Palmar de Troya, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han tenido que rescatar con lanchas a una persona y sus dos perros en el Llano del Arroz. Los militares trabajan contrarreloj con autobombas y sacos de arena para taponar vías de agua en las zonas anegadas. De este modo, el mapa de los desalojos sigue creciendo:

Lora del Río: El caudal supera los 3.100 m³/s . El tanque de tormentas está al borde del colapso (con 11 bombas funcionando a pleno rendimiento) y 40 vecinos de El Calerín han dejado sus casas durante el sábado ante el riesgo de rotura de muros por el arroyo Churre.

A estos se suman desalojos preventivos en Écija y zonas rurales de personas dependientes. Asimiso, el temporal ha dejado a 2.100 usuarios sin luz, con especial incidencia en Las Cabezas de San Juan. La Confederación Hidrográfica mantiene en nivel rojo en 13 localidades. Preocupan especialmente el Guadalquivir (Cantillana, Alcalá del Río, Lora y Sevilla), el Guadaíra (Alcalá y Arahal) y el Corbones (Carmona y Puebla de Cazalla). Los embalses, que actúan de freno, están ya al 100% de su capacidad (643,9 hm³), obligando a desembalses técnicos en Gergal y Cala para intentar laminar la avenida de agua.

Sevilla capital

Por su parte, la situación en Sevilla capital pasa por la gestión por parte del Ayuntamiento de un total de 774 incidencias desde la medianoche del viernes al sábado. Aunque los tanques de tormenta han aguantado (Alameda al 28% y Kansas City al 16%), la cercanía del río obilgaba a suspender el Circo del Sol y los eventos en Fibes por riesgo de inundación en la bancada de la Cartuja; así como al aplazamiento a esta tarde del partido del Sevilla FC frente al Girona en la bombonera de Nervión.

La última hora en Sevilla narra que los servicios operativos municipales se encuentran desplegados en la mañana de este domingo en la zona de Camino de los Indios y calle Douglas (distrito Norte), donde operarios y maquinaria pesada trabajan para evaluar daños y retirar el lodo acumulado tras la crecida del arroyo Miraflores, con el objetivo de recuperar la normalidad en el barrio lo antes posible.

Las carreteras

El balance vial deja 35 carreteras cortadas, 22 de ellas de la red provincial. Destaca el cierre de la SE-3206, que bloquea el acceso al Polígono de la Isla y Megapark en Dos Hermanas, así como el corte del Puente de la Señorita hacia Camas.