La lluvia anega el Charco de la Pava

Las fuertes lluvías caídas este sábado en Sevilla han provocado la formación de balsas de agua en el Charco de la Pava, según ha informado el Ayuntamiento, que ha explicado que no hay constancia de que se ha desbordado el Guadalquivir en esta zona.

Al estar las compuertas del río cerradas, lo que hay son charcos o balsas de las lluvias caídas últimas horas, han precisado fuentes municiapales, que no obstante han mandado refuerzos a la zona para inspeccionar.

Lo que sí ha resultado afectado es el circo del Sol, que está instalado precisamente en el Charco de la Pava. Las funciones del espectáculo Kurios: Gabinete de Curiosidades, del Circo del Sol, programadas para este sábado 7 de febrero a las 17:00 y 20:30 horas, han sido canceladas debido a las severas condiciones meteorológicas, así como a una notificación emitida por la Alcaldía. La zona del Charco de la Pava sufre inundaciones por las fuertes precipitaciones.

Según ha informado la organización, los espectadores que hayan adquirido sus entradas directamente a través del Circo del Sol recibirán un crédito en su cuenta, junto con las correspondientes instrucciones por correo electrónico para poder reservar localidades para otra función en una fecha posterior.