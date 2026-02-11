Euromillones deja un premio de un millón de euros en Sevilla capital

El sorteo de Euromillones celebrado en la noche de martes ha dejado un millón de euros en la capital hispalense. Un boleto sellado en Sevilla ha resultado agraciado con el código del millón, correspondiente a la combinación XSK88181, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en su portal oficial.

El boleto ganador ha sido validado en la Administración de Loterías número 29, ubicada en la Avenida Felipe II, número 23, de Sevilla capital. Este premio se suma a otro acertante registrado en la provincia sevillana durante el mismo sorteo.

Sin acertantes en las dos primeras categorías

El sorteo de esta jornada no ha registrado acertantes de primera ni segunda categoría en todo el territorio europeo. No obstante, seis boletos han acertado la tercera categoría, uno de ellos sellado en España. Este boleto de tercera categoría se ha registrado en el despacho receptor número 72.130 de Marinada (Sevilla), situado en la Avenida de La Libertad, 105.

Combinación ganadora del sorteo

La combinación premiada en el sorteo de Euromillones ha estado formada por los números 1, 19, 42, 17 y 34, mientras que las estrellas correspondieron a los números 8 y 5. La recaudación total del sorteo ha alcanzado los 38.063.148,20 euros.