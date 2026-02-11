Dos colisiones múltiples en la A-4 en Dos Hermanas y Carmona provocan dos kilómetros de retenciones

Dos accidentes de tráfico están provocando más de dos kilómetros de retenciones en la A-4 en la provincia de Sevilla durante la mañana de este miércoles, según ha indicado la Dirección General de Tráfico (DGT) en redes sociales.

Fuentes del 112 Andalucía han confirmado que a las 7,25 horas se ha registrado una colisión múltiple en el kilómetro 524 a la altura de Carmona (Sevilla). Efectivos de la Guardia Civil se han desplazado al lugar del siniestro, que por el momento no ha reportado heridos. En este punto, el carril izquierdo se mantiene cerrado.

Unos minutos después, a las 7,29 horas, cinco vehículos han chocado en cadena en el kilómetro 449 de la vía a la altura de Dos Hermanas (Sevilla). Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y sanitarios que han atendido a cinco personas heridas, en principioRetenciones en la A-4 en Carmona (Sevilla) por un accidente de tráfico