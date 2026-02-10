Un camionero sale ileso de un vuelco sobre un campo de olivos anegado en pleno temporal junto al río Corbones

El paso de las borrascas Leonardo y Marta ha causado daños que todavía deben calibrarse en miles de hectáreas de campo y muchas poblaciones de la provincia, pero por suerte no hay que lamentar ninguna víctima. Y no será porque no haya existido riesgo. Muchas carreteras fueron pasto del agua y en una de ellas, muy cerca de donde el Guadalquivir alcanzó cotas nunca antes conocidas, un camionero sufrió un accidente que rozó el drama. Su vehículo, un camión frigorífico que transportaba varios palés de fruta, se salió de la vía, cayó por un terraplén de unos tres metros de altura y cayó de lado en un campo de olivos. Pese a lo aparatoso del incidente, el conductor terminó ileso.

El suceso ocurrió el pasado viernes a las 18.20 horas en la SE-9001, que une Guadajoz con la A-457, que a su vez va de Carmona a Lora del Río. A menos de 100 metros de un pequeño puente sobre el río Corbones, el vehículo se descontroló tras coger una curva no muy pronunciada hacia la izquierda en sentido Lora. Como apenas hay arcén, el margen de maniobra era inexistente. El enorme vehículo, de unos 20 metros de largo y doce ruedas, se salió de la vía, volcó por la derecha y aplastó casi una decena de olivos jóvenes.

La fortuna para el conductor es que la cabina chocó contra el suelo por el lado del copiloto. Su asiento, por tanto, quedó en paralelo al terreno pero intacto. Según el 112, abandonó el camión por sus propios medios. Al lugar se desplazaron una patrulla de la Guardia Civil y los técnicos de Mantenimiento de Carreteras, pero ninguna ambulancia.

El suceso ocurrió al fondo a la izquierda de la foto, muy cerca de un Corbones que bajaba así de caudaloso. / José Ángel García

El camionero también tuvo la pizca de suerte de sufrir el accidente nada más girar después de la curva y no unos 50 metros más adelante, porque entonces se habría precipitado al Corbones. El afluente del Guadalquivir, al que llega unos kilómetros más arriba junto a Alcolea del Río, ya estaba ese día en nivel rojo por el gran caudal que arrastraba.