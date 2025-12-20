El Sevilla muta en 'pescaíto en blanco' en el Bernabéu (2-0)

Nueva derrota del Sevilla Fútbol Club en sus visitas al estadio Santiago Bernabéu. Hasta aquí lo normal en las últimas décadas, en los tiempos peores, los actuales, y también en los mejores, que no se olvide ese dato, pues entonces se registraban goleadas sonrojantes incluso. Baste el dato de que allí no gana en la Liga desde los tiempos de Manolo Jiménez como entrenador, pero sí dejó un cierto poso de frustración mayor en esta ocasión el hecho de haber desaprovechado no menos de media docena de ocasiones claras para hacerle daño a un Real Madrid tremendamente descosido.

El Sevilla fue en el coliseo lo más parecido a ese alimento tan común en los hospitales para que los enfermos no sean dañados en su dieta. Era un auténtico ‘pescaíto en blanco’, incapaz de perjudicar a un Madrid que estaba cogido con alfileres y que permitía que los nervionenses llegaran casi en manifestación a las proximidades de Courtois.

Pero unas veces por una cosa y otras por otras, lo cierto es que los sevillistas se fueron esta vez con el cero en su casillero de goles, algo que no ha sido habitual durante el presente curso y que en el breve plazo de cuatro días se ha repetido dos veces, en la Copa y en la Liga, después de los cuatro que anotara frente al Oviedo.

Son las curiosidades de los datos relacionados con el fútbol, pero en el Bernabéu fue increíble que la buena generación de juego por parte de la escuadra de Matías Almeyda no se tradujera en ningún tanto a favor. Desde que Isaac se quedara solo en el minuto 7, incluso un minuto antes cuando se resbalaba Alexis Sánchez en un buen pase de Juanlu, fueron una infinidad de llegadas claras hasta la zona de remate. Unas veces era Courtois el que se lucía, que lo hizo en varias ocasiones, y otras la propia impericia de los delanteros forasteros para acertar en la suerte suprema del gol. Los remates fueron algunas veces manifiestamente mejorables.

La prevaricación de Muñiz Ruiz

En esta introducción de la crónica también merece un inciso, antes de la disección del partido, la figura de Alejandro Muñiz Ruiz. No es que extrañe mucho su actuación, pero la forma de juzgar a unos y otros sí fue bastante prevaricadora. Por ejemplo, no estima que Rodrygo se merezca la segunda tarjeta por su patada en el talón a Marcao, pero sí considera que el central sevillista se ha pasado de fuerza sobre Bellingham. Cierto que Marcao pudo excederse, pero con el madridista se hizo sencillamente el sueco. Nada de nada. Como también en el rosario de penaltis final, los pitados y los no pitados. Con la entrada de Fran García a Juanlu, pues vamos a mirar para otro lado, mientras que sí cobró, con razón, la patada del propio Juanlu a Rodrygo. ¿Y qué decir de los dos últimos, que los pita con ganas y después se demuestra que Bellingham se ha tirado en uno y que en el otro, en todo caso, es fuera del área? Ahí se retrató un juez que parecía loco por celebrar el récord goleador de Mbappé en un año natural…

Y de ahí al desglose del litigio. La primera parte del Sevilla en el Santiago Bernabéu iba a dejar más cosas buenas que malas, pero el marcador, para un resultadista empedernido, se empeñaba en desmentir tal razonamiento. Los nervionenses se iban por debajo con un gol de cabeza de Bellingham en una falta lateral pésimamente defendida, entre otras cosas porque Agoumé ni siquiera llegó a saltar para incomodar al inglés.

Ésa era la única verdad tangible; el resto pertenece al mundo de las sensaciones, ése al que se acude en el fútbol cuando el marcador es desfavorable, aunque también es cierto que aún restaba un tiempo entero por delante para tratar de corroborar lo que había hecho bien el Sevilla en el arranque o, por el contrario, para convertirse en el tradicional muñeco de pim, pam, pum que suele ser habitual en las visitas al coliseo de la Castellana.

Un arranque prometedor

Conviene el análisis de ese prólogo del encuentro al que antes se aludía, porque el Sevilla hizo varias cosas bien, aunque no culminó en la ocasión especialmente clara que se le presentó a Isaac en el minuto 7. Completamente solo delante de Courtois, con el portero belga muy metido en su portería y con el balón en su pierna izquierda. Todo perfecto para marcar, pero el intento de picar la pelota se le fue lastimosamente fuera al lebrijano.

Era la principal oportunidad de gol, pero las entradas de Juanlu por la banda derecha dejaron algunas opciones más. En una de ellas Alexis Sánchez se resbala de una forma increíble (6’) y en la segunda tendría una doble oportunidad para el remate. En la primera, lo desequilibra Rüdiger con un empujón preciso y quirúrgico. Si hubiera sido al revés, habría dejado la duda arbitral, pero era en el área madridista y ahí no había incógnita alguna… Después el chileno intentaría el recurso del taconazo y tampoco le salió (13’).

El Sevilla había tenido su momento y no lo había aprovechado. El Real Madrid, aunque muy desequilibrado entre el juego de ataque y el de defensa, iba a comenzar a apretar, como era lógico en un equipo con Mbappé, Vinícius, Rodrygo y Bellingham. Los blancos tendrían un cabezazo franco de Huijsen en solitario (24’) antes de que Bellingham anotara el primer gol con la anuencia de Agoumé (38’).

El golpe fue duro para los visitantes, pero el plan de juego siguió desarrollándose de la misma manera. Incluso hubo una opción para Muñiz Ruiz para expulsar a Rodrygo por la segunda amarilla cuando golpea en el tendón a Marcao (45’). La entrada merecía esa valentía arbitral, pero se encontró con un “sigan, sigan” de manual. ¿A alguien le podía extrañar?

Expulsión de Almeyda

A Almeyda, por lo visto, sí le pareció que no era normal y el argentino sería expulsado en el intermedio por sus protestas de esa jugada. Restaba un tiempo entero para tratar de enmendar la situación y el Sevilla comenzó la segunda mitad con más oportunidades; también las concedió en contra, eso es cierto. Alexis Sánchez tuvo la primera al quedarse delante de Courtois y tampoco lo superó al intentar picarle la pelota por arriba; después el meta belga le haría un paradón a Isaac en un tiro duro de éste (52’).

La siguiente también le correspondió a Isaac (56’), pero se le quedó la pelota atrás y le pegó al final al muñeco. También se luciría Courtois en un disparo lejano de Alexis (66’) y en una última palomita a Alfon (95’). Ojo, que también Vlachodimos se hizo grande ante Mbappé (57’) y Rodrygo (78’) en dos remates que después acabarían en el larguero.

Entre todo eso, Marcao veía su segunda tarjeta amarilla en el minuto 68 y, a pesar de ello, el Sevilla llegó a coquetear con el empate, pero no era el día: el cuadro blanquirrojo había mutado en ‘pescaíto en blanco’ y parecía imposible que llegara a aprovechar las facilidades que le dio este Madrid para hacerle daño a Courtois. Otra vez será, como casi siempre en el Bernabéu…