Almeyda acusa a Muñiz de autoritario y de no tener humildad: "Fue ridículo lo de hoy"

Matías Almeyda tuvo un amargo debut en el Bernabéu. Derrotado y expulsado. El argentino no pudo dirigir a su equipo en la segunda mitad y su enfado al acabar el encuentro era muy grande, sobre todo porque sus jugadores habían merecido algo más, pero las ocasiones falladas y ciertas decisiones de Muñiz Ruiz hicieron que los nervionenses volvieran de vacío.

Evidentemente, había curiosidad por conocer de su boca qué había pasado en el túnel de vestuarios y Almeyda pedía que se escucharan los audios. "Tienen micrófonos. Cada partido que yo dirijo, los jugadores reclamamos. Este señor me dijo que estaba cansado de que le pidiera respeto. No soy un payaso. Tengo una historia detrás. La Falta de humildad de este señor supera lo cordial. Me duele mucho. Es llevar el autoritarismo al fútbol. Pidan audios. En algún momento van a tener que suspender a un arbitro porque alguno dirige mal. Éste dirigió mal. Nunca vi un átbitro pitar dos penaltis seguidos. Estoy en contra de este arbitraje. Me echó porque dijo que estaba cansado de que yo pidiera respeto. Tengo valores y no me regalo con nadie. Tiene que tener hijos y un montón de cosas que tuvieron que dejarlo mal por cómo lo hizo", dijo el bonaerense en una rueda de prensa qe puede tener sus consecuencias.

"Nos hicieron charlas y yo soy partodario de que haya diálogo entre árbitros, entrenadores y jugadores. Todos somos parte del fútbol. No se puede amonestar por amonestar. No es gratis. Si hay un insulto de mi banca que sea juzgado. Yo no insulto, yo dialogo y reclamo. ¿Cómo no voy a reclamar una falta? Me arde la sangre. Es ridículo lo de hoy y me da verguénza decirlo", decía con contundencia. "Me duele en el alma. Entre el que calla y el que habla con respeto, toda la vida me voy a quedar con el que habla. El que calla es un traidor y yo traidor no soy", agregaba.

Almeyda también aclaraba un asunto sobre el diálogo con Muñiz Ruiz. "Claro que hay testigos. Aprendí que siempre que hay que tener testigos, en las charlas con los jugadores también lo hago. Mañana cumplo 52 años. Lo he aprendido. Yo duermo tranquilo".

Sobre el partido de los suyos, estaba claro que en el aire estaban las ocasiones falladas. "Es futbol y las acciones se concretan. Lo hicimos bien delante de un rival que tiene jugadores impresionantes. Los bloqueamos y tuvimos nuestras acciones en un partido que lo habíamos estudiado y preparado. En algun momento se concretarán. Si ven al Real Madrid sus jugadores siempre marcan las diferencias. Me quedo con nuestra actitud, con el juego y nuestras tenencias, parecía que vinimos a jugar un partido en nuestra casa".

Por último, la llegada del parón debe hacer analizar al equipo. "Constantemente tenemos que ir mejorando. Sabemos lo que nos estamos jugando. Vamos por un camino y es el de hoy y de otros partidos pasados. ¿Europa? Estamos jugando otro torneo y somos consciente. Tenemos que despegarnos. Tenemos que hacer que el equipo crezca y no sufra lo de hace dos años".