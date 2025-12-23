La Junta de Andalucía deriva al IAPH la declaración de BIC del Sevilla FC

La plataforma Accionistas Unidos no tira la toalla sobre la solicitud cursada en mayo de 2024 para que el Sevilla Fútbol Club sea declarado Bien de Interés Cultural Etnológico. Este lunes hubo una reunión en el Palacio de Altamira, sede principal de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, con la secretaria general y la directora general de Patrimonio Histórico, María del Mar Sánchez Estrella y Mónica Ortiz Sánchez. La reunión estuvo asesorada técnicamente por parte de AU por el catedrático emérito de Antropología Isidoro Moreno, redactor del informe de 164 páginas presentado con la solicitud hace año y medio. De momento hay cierto cierto silencio administrativo.

La Secretaría y la Dirección General de Patrimonio Histórico, año y medio después del registro formal de dicha solicitud, atendieron la llamada de AU, representado en la reunión por Pedro Sendra y Carlos Marco, después de las dudas despertadas en la pasada Junta de Accionistas, cuando José María del Nido Carrasco fue requerido por esta plataforma de accionistas minoritarios sobre el posicionamiento del club respecto a la declaración del Sevilla FC como BIC en la categoría etnológica.

El expediente de BIC sigue su curso

En ruegos y preguntas afirmó que la Junta de Andalucía no veía el encaje de esa figura para el club de Nervión. Pero la Consejería de Cultura, en periodo preelectoral, no quiere que se la acuse de cerrar el expediente. Y deja la puerta abierta a que siga su curso tal solicitud, aunque su respuesta más firme fue la de solicitar un informe al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) sobre dicho expediente. Una especie de pasar la patata caliente a otro. Algo que al entender de AU fue una salida decepcionante.

La inclusión de los bienes inmuebles, en particular del estadio, al menos del mosaico de Santiago del Campo, dentro de la consideración de BIC en su categoría etnológica de todo el Sevilla FC es la batalla soterrada. La opinión de Isidoro Moreno es que la inclusión de los bienes inmuebles no debe coartar la libertad de los accionistas, como titulares de la Sociedad Anónima Deportiva, pero que la declaración de BIC impondría extremos intocables: el nombre del club y del estadio, el mosaico, los trofeos, etc. He ahí la distinta perspectiva de unos y otros, cada uno con sus intereses.

El proceso iniciado en 2024

El proceso a iniciativa de AU y con el asesoramiento de Isidoro Moreno se inició en febrero de 2024 de este año se registró formalmente ante la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla. Fue un primer paso.

Posteriormente, en febrero de 2025 el club publicó un comunicado en el que anunciaba que estudiaría la propuesta de que el Sevilla FC fuera declarado BIC en su vertiente etnológica. Y más adelante y con la intervención del abogado del Sevilla Alberto Pérez-Solano, AU logró una declaración firmada por todos los partidos políticos del Ayuntamiento para continuar con esta propuesta. Con un matiz: el Ayuntamiento se cuidó en su manifiesto de no pedir la declaración de BIC del Sevilla FC sino que instó a reconocer al sevillismo, sin que figurase el Sevilla FC, como "valor inmaterial".

PP, PSOE, VOX y Podemos-IU, los cuatro partidos representados en el Concejo municipal, firmaron el manifiesto institucional pero evitaron el engorro de pronunciarse sobre la solicitud de la categoría de Bien de Interés Cultural Etnológico. Algo así como un brindis al sol. Más fuerza popular tuvo la adhesión de más de 200 colectivos sevillistas en octubre pasado: desde la Federación de Peñas San Fernando a Biris Norte pasando por muchas otras peñas a título individual.

El precedente del Recreativo y el contexto de la venta del Sevilla

El caso es que AU está encontrando dificultades para seguir el mismo camino del Recreativo de Huelva, que fue declarado por la Junta de Andalucía Bien de Interés Cultural con la tipología de Actividad de Interés Etnológico, justo lo que se pide ahora. Eso fue en 2016. El Decano encontró el fuerte apoyo del Ayuntamiento onubense y esto fue clave para darle curso a tal solicitud en un momento de zozobra de la entidad blanquiazul. De hecho recientemente pidió ampliar tal catalogación a la Sociedad Anónima Deportiva y a las acciones del Recre.

De trasfondo está el proceso de venta del club nervionense a un inversor extranjero. Y esto es otra clave importante dado que la declaración del Sevilla como BIC de tipo etnológico podría limitar o condicionar dicho traspaso de la titularidad de los paquetes mayoritarios de acciones. Es lo que sospechan los solicitantes y es por lo que los políticos y técnicos de la Junta quieren afinar para no dar un paso en falso. La derivación al IAPH de la solicitud puede responder a esas dudas sobre la definición de la figura jurídica de BIC.