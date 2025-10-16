AU apremia a la Junta de Andalucía para la declaración del Sevilla como BIC

La solicitud a la Junta de Andalucía de que el Sevilla Fútbol Club sea declarado Bien de Interés Cultural Etnológico, auspiciada Accionistas Unidos (AU) sobre el argumentario doctrinal del catedrático emérito en Antropología Social Isidoro Moreno, sigue su curso. La plataforma de accionistas minoritarios ya logró que el Ayuntamiento de Sevilla aprobara por unanimidad el proyecto. Y ahora ha anunciado que 203 peñas sevillistsa se han sumado a la iniciativa.

La petición comenzó a tomar forma hace casi dos años por Accionistas Unidos, en febrero de 2023, y fue presentada formalmente al Gobierno andaluz en junio de 2024. El club también aprobó en una reunión de su consejo de administración estudiar tal iniciativa y a tal efecto se puso en contacto con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, según comunicó en febrero de 2025.

Ahora el apoyo del sevillismo, tras la recogida de más de 6.000 firmas a título particular, cobra forma corporativa con la adhesión de peñas y colectivos sevillistas, según informa AU, que destaca en su nota que las cinco peñas más antiguas del club se han unido a la solicitud. A saber: las peñas sevillistas Puerta Carmona, Al Relente, Macarena, San Bernardo y de Los Palacios y Villafranca.

Además, entre esas 203 agrupaciones de sevillistas están “colectivos de gran prestigio entre el sevillismo, como Biris Norte, Federación de Peñas, Patrimonio Sevillista, Sevillismo Unido, o la Asociación José Ramón Cisneros Palacios”.

Esta petición ha trascendido las fronteras tanto de la provincia de Sevilla como de España. Así lo demuestra el hecho de que se hayan adherido las peñas sevillistas de Madrid, Barcelona, San Sebastián, Valencia, Zaragoza, Badajoz, Ceuta, Ubrique, Huelva, Palos de la Frontera, Granada, Almería, Antequera, Almonte, Arcos de la Frontera, Baeza, Aracena, Las Palmas de Gran Canaria, Salamanca, Elche, Alicante, Lleida, Tarifa, Jabugo, Monesterio, Bonares, Valladolid, Priego de Córdoba, La Carlota, Londres, Buenos Aires, Nueva York, Paris, Indonesia, Escandinavia, o Escocia, según informa AU

“En el terreno institucional, se han adherido a esta propuesta, además del propio club, los cuatro grupos municipales de la ciudad: PP, PSOE, IU-Podemos y Vox, así como la propia Corporación Municipal que aprobó en el pleno, unánimemente, una declaración institucional en tal sentido”, recuerda AU.

Por ello, Accionistas Unidos “solicita a la Junta de Andalucía, que, tras casi dos años de espera, resuelva el expediente administrativo y apruebe la calificación del Sevilla Fútbol Club como Bien de Interés Cultural Etnológico”.