Una apuesta de riesgo al alza, Lucien Agoumé

Lucien Agoumé (Yaoundé, fue una apuesta de Víctor Orta. La pasada temporada estuvo bajo sospecha porque el club invirtió en él sin que hubiera demostrado gran cosa en su medio año de cesión en un periodo de crisis económica. Pero ahora ya responde como una piedra angular del nuevo Sevilla de Matías Almeyda.

Todo habría sido visto con más naturalidad en otro contexto, pero en el Sevilla de la mohína todo se miraba con lupa. Y más aún el gasto que hizo el club en dos fases, la primera compra del 50% de su pase al Inter en el verano de 2024, tras llegar cedido en enero de ese año, y la adquisición de otro 40% este verano. Ocho millones de euros por un futbolista que sólo había dejado pinceladas de sus cualidades... Hasta que con, 23 años, ya responde a tal apuesta con fútbol de verdad.

En plena transición de Víctor Orta a Antonio Cordón, el club apostó muy fuerte en adquirir hasta un 90% de los derechos económicos del jugador. El pacense ratificó esa apuesta y resultó incluso extraño porque en ese momento el Sevilla no podía inscribir no sólo a los nuevos fichajes, sino ni siquiera a los que fichó en enero de 2025, Rubén Vargas y Akor Adams. Pero desde el comité de dirección, independientemente de que Orta o Cordón estuvieran al cargo de la dirección deportiva, siempre lo vieron como una firme apuesta de futuro. “Es un gran gesto del club, de confianza”, dijo ayer el jugador. Contra el Barcelona se confirmó su crecimiento participando en los tres goles de jugada e inició múltiples acciones de peligro desperdiciadas.

El joven centrocampista francés se mantuvo siempre tranquilo, pese a las reticencias que levantaba. “Siempre han confiado mucho en mí y eso me ha permitido mejorar y crecer mucho como jugador y como persona. Estoy contento y creo que ellos también lo piensan así”, dijo convencido de que tiene el respaldo del club.

Esta apuesta en Agoumé responde a ese desideratum de José María del Nido Carrasco de volver al modelo de club vendedor, de fichar jóvenes con proyección en búsqueda de plusvalías. El verano pasado ya se oyó el nombre de Agoumé vinculado a equipos ingleses, pero... “He visto que algunos diarios han hablado de ofertas, pero yo no he hablado con ningún otro club. Hemos hablado antes de que el club pagó más por mi ficha y la idea siempre fue seguir aquí. Tenemos la misma sintonía, queremos seguir juntos y espero que sea por mucho tiempo y así luchar por cosas importantes”, aseguró. Pero la realidad es que si continúa con su proyección es un serio candidato a una futura venta con plusvalías.

Para esto podría ser clave dar otro paso con la selección francesa, algo más difícil. En su mente está desde luego. “He pasado por todas las categorías inferiores de Francia y ahora toca pensar en la absoluta, aunque intentaré dejar mi mejor fútbol por el Sevilla y luego ya eso no lo gestiono yo”. El futbolista, muy centrado, se focaliza en el presente. Y en el Mallorca, pues es tan disciplinado en el campo como ante la prensa.