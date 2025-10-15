Agoumé: "El cambio de este año es cuestión de mentalidad"

Lucién Agoumé está viviendo un momento dulce después de una primera temporada y media en la que dejó ciertas dudas. Llegó en enero de 2024 cedido por el Inter y el Sevilla apostó por él y este verano pagó otro 40% de su pase por cuatro millones de euros que se unieron a los cuatro que ya abonó por el 50% el verano pasado al club lombardo, que aún conserva el 10% de sus derechos económicos. Y el mediocampista francés está justificando esa apuesta al haberse convertido en una pieza clave junto a Mendy en el equipo de Matías Almeyda.

El centrocampista sevillista ha sido el protagonista de una rueda de prensa en la ciudad deportiva tras el entrenamiento de este viernes en la que ha analizado la actualidad del equipo. "Las semanas son siempre más lindas cuando se gana y hemos trabajado con una sonrisa estos diez días, pero siempre pensando en lo que hay que poner para ganar los partidos. Solo ha sido una victoria y continuamos trabajando duro, esperando que lleguen más triunfos como el del otro día", aseguró.

Preguntado por su acoplamiento con su compatriota Mendy dijo: "Me siento bien desde su llegada. Es un futbolista muy bueno que ha aportado mucho defensivamente, pero también con el balón. Todos los compañeros están aportando. Cuando juego con Sow, Gudelj u otro compañero, lo más importante es entenderse bien, buscar esa conexión y hacer las cosas bien".

Agoumé aprovechó para agradecer la confianza puesta en él por el Sevilla este verano después de una temporada de incertidumbre y pese a la situación económica del club: "Para mí es un gran gesto por parte del club, de confianza. Desde que llegué, siempre han confiado mucho en mí y eso me ha permitido mejorar y crecer mucho como jugador y como persona. Estoy contento y creo que ellos también lo piensan así".

Focalizados ya en el Mallorca: "Nosotros luchamos para el siguiente partido. Lo más importante es el siguiente partido, en la segunda jornada la gente decía que íbamos a descender y ahora miran a Europa, pero no escuchamos más que lo del partido del sábado. Estamos focalizado en lo nuestro".

El carácter que insufla Almeyda: "Es el cuarto entrenador desde mi llegada (tras Quique, García Pimienta y Caparrós) y con todos he tenido siempre buena relación y me han enseñado siempre algo. Son entrenadores diferentes, este año con Matías ha traído su carácter, su experiencia y sus ganas de luchar siempre por cada balón y en cada partido".

¿El mejor Agoumé desde su llegada? Siempre podemos mejorar y eso intentamos todos los días en los entrenamientos. El mejor Agoumé... desde que llegué siempre he intentado dejarlo todo y jugar bien, pero con los resultados, la calidad del jugador se ve más que cuando no se gana".

Naturalidad a la goleada sobre el Barça: "No me sorprendió porque en el partido hicimos lo que trabajamos durante la semana. Estudiamos a los rivales e intentamos hacer el mejor partido posible trabajándolo toda la semana y así sucedió contra el Barcelona. Esperamos seguir así, a veces puede salir bien, ante el Rayo no salió tan bien, pero se logró otro buen resultado. Estudiando a los rivales siempre se puede sacar algo importante, sobre todo siendo nosotros".

El cambio de mentalidad es la clave: "Lo que ha cambiado creo que es la mentalidad. Llevamos dos años muy difíciles y creo que todos hemos empezado este año diciendo que un tercer año no podía ser porque este club se merece mucho más y con los que han venido, creo que tenemos una plantilla con un nivel muy bueno. Hemos hablado eso y con el míster también, que jugó aquí también, el piensa lo mismo. El cambio de este año es cuestión de mentalidad y en el campo vamos cogiendo confianza, la gente bajó la confianza mucho y este año intentamos llevar de nuevo esa confianza a todos".

El papel de Alexis Sánchez y los veteranos: "Es un jugador que sabemos la calidad y el talento que tiene y lo que ha hecho en el fútbol. Está hablando solo su experiencia y jugadores como él, Azpilicueta o Gudelj nos están ayudando mucho y necesitamos aprender mucho de ellos por lo vivido en el fútbol".

La selección absoluta de Francia en mente: "He pasado por todas las categorías inferiores de Francia y ahora toca pensar en la absoluta, aunque intentaré dejar mi mejor fútbol por el Sevilla y luego ya eso no lo gestiono yo. Son valoraciones de otras personas. No escucho mucho lo que se dice fuera porque lo más importante es lo que piensa el entrenador y mis compañeros. En la vida todos somos entrenadores y futbolistas e intento no escuchar mucho lo que se dice y me focalizo en mí, en el staff y en los compañeros, que son los más adecuados para darme consejos".

Sin ninguna oferta en firme... por ahora: "He visto que algunos diarios han hablado de ofertas, pero yo no he hablado con ningún otro club. Hemos hablado antes de que el club pagó más por mi ficha y la idea siempre fue seguir aquí. Tenemos la misma sintonía, queremos seguir juntos y espero que sea por mucho tiempo y así luchar por cosas importantes".