Wahi, el delantero que Cordón intenta conseguir para la segunda vuelta

El francés de origen costamarfileño Sepe Delmas Elye Wahi, a punto de cumplir 23 años (el 2 de enero), es el delantero que Antonio Cordón intenta conseguir para el Sevilla de cara a la segunda vuelta de la temporada, ya con sólo una competición, la Liga, tras la eliminación en la Copa del Rey a manos del Alavés.

Cuando aún está fresca la actuación de Isaac Romero en el Santiago Bernabéu, donde tuvo hasta cuatro situaciones de uno contra uno con Courtois y no supo resolver ninguno, en Francia el diario L'Equipe asegura el conjunto andaluz ha iniciado conversaciones con el Eintracht Fráncfort para la cesión de Wahi, un delantero que ya se enfrentó a los blancos en la Champions vistiendo la camiseta del Lens en la fase de grupos de la edición de la campaña 23-24, en la que los entonces entrenados por Diego Alonso perdieron en Francia (2-1) y no pasaron del empate en el Sánchez-Pizjuán.

Wahi destacó muy joven en Francia en las filas del Montpellier, marcando 19 goles en la temporada 22-23 (la anterior hizo 10), lo que llevó al Lens a pagar 30 millones de euros para hacerse con su fichaje. Sumó 12 dianas en su nuevo club, pero su evolución se fue parando. Firmó la campaña pasada por el Olympique de Marsella, donde estuvo medio curso antes de enrolarse en el Eintracht Fráncfort (pagó 26 millones), club al que ahora pertenece. Su rendimiento ha ido claramente a menos, lo que le da cierta oportunidad al Sevilla, que lógicamente sólo podría aspirar a una cesión, siempre y cuando además se produzca a una salida, ya que no hay fichas libres.