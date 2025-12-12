Akor Adams y Ejuke, convocados por Nigeria para la Copa de África desde el lunes

El Sevilla ya ha recibido la convocatoria oficial de Nigeria por sus jugadores Ejuke y Akor Adams. Ambos jugadores disputarán su último encuentro a las órdenes de Matías Almeyda este domingo contra el Oviedo. Y ya se perderán seguro los encuentros con el Alavés de Copa y los siguientes de Liga contra el Real Madrid y el Levante en casa antes del parón navideño.

Ya dependerá de cómo progrese Nigeria en el torneo africano que se dirimirá entre el 21 de diciembre y el 18 de enero. Si cae eliminada la selección de las Súper Águilas podrían incorporarse ya para el Sevilla-Celta (11 de enero) o Elche-Sevilla (18 de enero).

Ambos sevillistas están incluidos en la lista que ha dado el seleccionador Eric Chelle de 28 futbolistas para disputar el torneo africano que se disputará en Marruecos. Nigeria lo abrirá el día 23 en Fes contra Tanzania (18:30) y continuará con el duelo frente a Túnez el día 27 (21:00). El cierre del Grupo C será con un Nigeria-Uganda también en Fes, el 30 de diciembre (17:00). Nigeria busca su cuarto entorchado africano, tras lograr el trofeo en 1980, 1994 y 2013.

Antes del torneo, Nigeria disputará un partido de preparación el martes 16 ante Egipto. De esta forma, Ejuke y Akor viajarán a Marruecos tras la disputa del choque del domingo contra el Oviedo.