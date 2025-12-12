La justicia ordinaria rechaza la suspensión cautelar de Isaac por el antecedente de Antony

La justicia ordinaria no ha seguido el criterio que tuvo la temporada pasada con Lukébakio y ha rechazado la solicitud de una medida cautelar urgente para la suspensión del segundo partido de sanción que le fue impuesta por el Comité de Disciplina de la RFEF a Isaac por su roja en el derbi del domingo 30 de noviembre. El delantero lebrijano lo cumplirá este domingo contra el Oviedo por tanto.

Arguye el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 12 que ha tratado esta solicitud del Sevilla en sus fundamentos de derecho que precisamente el rival del partido en el que vio la roja Isaac sufrió la baja de Antony por su expulsión en la jornada anterior, sanción que el Betis también recurrió ante la justicia ordinaria pidiendo la suspensión cautelar y esta fue rechazada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10.

En sus fundamentos de derecho, el auto sostiene que hay que "mantener una unidad de criterio en la resolución de situaciones sustancialmente similares". Por tanto no ve oportuno atender la petición del Sevilla de suspender cautelarmente el segundo partido de sanción de Isaac, pese a que a Antony sólo le puso el Comité de Disciplina un partido de sanción y al lebrijano fueron dos, siguiendo el juzgado 12 el criterio del juzgado 10 al ver las dos acciones casi iguales desde el punto de vista jurídico.

La temporada pasada el Sevilla si logró la medida cautelar por la roja a Lukébakio en Pamplona previa a un encuentro contra el Leganés. El belga pudo jugar este partido y los siguientes hasta el final de temporada y sólo este curso se ha ejecutado el partido de sanción con el futbolista ya en el Benfica, coincidiendo con su grave lesión de tobillo.

Matías Almeyda esperaba que "un alma generosa acepte eso". "Sería muy bueno para nosotros", dijo antes de conocerse el auto del contencioso-administrativo que deniega la suspensión cautelar.