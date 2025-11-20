Lukébakio será operado de fractura del tobillo y estará tres meses de baja con el Benfica

El infortunio se ha cebado con el Benfica, al que ha atacado con fuerza el virus FIFA. Dodi Lukébakio tendrá que ser operado de una fractura en el tobillo izquierdo y estará de baja al menos tres meses con el equipo de José Mourinho al regresar lesionado tras jugar con su selección. El club lisboeta comunica que el ex sevillista ha sufrido una "fractura en el tobillo izquierdo" mientras jugaba con Bélgica el partido que la clasificó para el Mundial y que será "sometido a una intervención quirúrgica". El tiempo estimado de recuperación en este tipo de lesiones es de unos tres meses.

La baja de Lukébakio se suma a las de Pavlidis y Sudakov, que también se lesionaron con las selecciones de Grecia y Ucrania, respectivamente. De este modo, José Mourinho, que llegó al Benfica después de que Lukébakio fuera fichado del Sevilla por 20 millones de euros, se queda sin su habitual trío ofensivo. El ex sevillista sumaba un gol y tres asistencias en once partidos como benfiquista.

El Benfica ya había desvelado que el ex sevillista sería baja para el partido de la Copa de Portugal contra el Atlético Las águilas habían anunciado que el extremo no estaría disponible para el partido contra el Atlético Clube Portugal, debido a una sanción que arrastraba por la expulsión de la temporada pasada contra el Osasuna que fue recurrida por el Sevilla, al que la justicia ordinaria le concedió la suspensión cautelar... hasta que ahora ha dictaminado a favor de los comités federativos.

Tras conocerse el inconveniente de la sanción arrastrada, el club lisboeta comunicó que Lukébakio regresó lesionado tras participar en el partido Bélgica-Liechtenstein (7-0), partido con el que los Diablos Rojos lograron la clasificación al Mundial, y resulta que la lesión no es cualquier cosa...

"El Sport Lisboa e Benfica informa que el jugador Dodi Lukébakio ha sufrido una fractura en el tobillo izquierdo. El futbolista será sometido a una intervención quirúrgica e iniciará el proceso de recuperación", comunicó en una nota oficial el club lisboeta a través de sus medios digitales.