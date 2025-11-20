Marcao se entrena pensando en el Espanyol e Isaac espera poder llegar

Marcao ha sido la única novedad en cuanto a futbolistas lesionados o que salen de lesión en el entrenamiento del Sevilla de este jueves. A cuatro días del partido del lunes 24 contra el Espanyol en Cornellá (21:00) Matías Almeyda aún no puede contar con otros futbolistas como Azpilicueta, Cardoso, Nianzou, que no volverá hasta 2026 ya, Agoumé, Alexis o Isaac, quien en cambio espera estar ya listo el lunes. Vlachodimos también se ha ejercitado a la vuelta de su selección.

El central brasileño ha superado la contusión ósea que sufrió tras el encuentro con el Osasuna y ha sido recibido con los brazos abiertos por sus compañeros ante la falta de efectivos en todas las líneas. En particular es deficitaria la defensiva porque a los lesionados Nianzou, Cardoso y Azpilicueta se une el sancionado José Ángel Carmona. A cuatro días del partido Almeyda sólo cuenta con Marcao, Ramón Martínez, cuya presencia en el primer equipo es residual pese a tener ficha, y Kike Salas como centrales y con los laterales Juanlu y Suazo.

Tras el entrenamiento Isaac ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha hablado de la evolución de su lesión en el aductor que ya lo tuvo de baja contra el Osasuna. "La verdad que cada día me encuentro mejor y con mejores sensaciones. Estoy trabajando duro para volver con el grupo y espero volver estos días con el grupo y ayudar en lo que pueda. Estoy trabajando para estar cuanto antes y haré todo lo posible para que sea para el partido con el Espanyol", explicó.

"Sólo estamos centrados en el Espanyol, en ganar allí porque son tres puntos importantes", dijo el delantero lebrijano, quien habló también en un plano general sobre su asentamiento en el equipo en esta temporada. "Me siento muy bien, creo que este año estoy muy feliz y todo es diferente. Hemos construido una piña dentro y fuera del vestuario con la ayuda de Matías y de todo el cuerpo técnico que nos ayudan mucho. Estoy muy feliz con el grupo que hemos formado. Este año estamos más unidos que el año pasado, hemos construido una familia y somos casi todos de la misma edad y estamos demostrando que hemos construido una gran familia", dijo ilusionado.