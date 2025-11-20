El reto inmediato de Almeyda: recuperar el brío a domicilio del Sevilla

El Sevilla comenzó a preparar el partido en el RCDE Stadium después del fin de semana de parón con menos efectivos de los deseados y la necesidad de recuperar el brío perdido como visitante. Desde el trabajadísimo triunfo en Vallecas frente al Rayo, el único equipo que ha sido “superior” al Sevilla según Matías Almeyda, el cuadro nervionense cayó en Anoeta y en el Metropolitano y perdió el fuelle ganado con aquellas dos victorias seguidas frente a los madrileños y el Barcelona. Ahora busca repetir esa consecución positiva que haga bueno el triunfo sobre Osasuna con otro en Cornellá, donde curiosamente el Espanyol ha perdido su brío como local.

El principal inconveniente para el Sevilla actual es que tiene a demasiados futbolistas entre algodones y tras la visita al Espanyol el próximo lunes 24 llega el derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán, para cerrar el mes de noviembre. Y este partido está en la mente de los futbolistas y los aficionados por lo que de alguna manera condicionará el estado anímico y el momento de la recuperación de los jugadores. Y eso también debe saber manejarlo Almeyda en la visita a un feudo que en este siglo ha sido bastante propicio al Sevilla.

De los 22 triunfos ligueros que han logrado los nervionenses en sus 75 visitas al Espanyol, más de la mitad (12) se han producido en este siglo XXI... y no siempre en el mejor momento del equipo. De hecho, cuatro de las seis derrotas encajadas en esta centuria llegaron en años de plata: la 05-06, la 06-07, la 09-10 y la 15-16. La última derrota fue en la 16-17, con Quique Sánchez Flores como entrenador de un Espanyol que contaba entonces con Reyes, recién salido del Sevilla, y Jorge Sampaoli en el banquillo nervionense. Ganó el conjunto periquito por 3-1 y abrió el marcador de penalti precisamente Reyes.

Desde entonces se han producido cinco victorias y un empate (en la 21-22). En los dos últimos años de sufrimiento liguero, el Sevilla sacó allí sendos triunfos valiosísimos. Y parece que ahora llega en una tesitura similar, después de que Antonio Cordón reconociese públicamente que “el objetivo del Sevilla es alcancar cuanto antes los 41 puntos”.

El Sevilla ha ganado al Espanyol en su feudo durante esta centuria en temporadas poco brillantes: la 01-02 recién ascendido (2-3), la muy convulsa 07-08 (2-4), la catártica 13-14 (1-3 con Unai Emery en la picota), o las dos precedentes, 2-3 en la 22-23 y 0-2 en la pasada.

Pero la cuestión es con qué efectivos querrá recuperar su brío a domicilio. Con Nianzou descartadísimo, las dudas se centran en Marcao y Agoumé, los que más opciones tienen, Cardoso, los veteranos Azpilicueta y Alexis, cuyas bajas son muy sensibles en este equipo, e Isaac. Y Carmona es baja por sanción. La defensa es la línea que más preocupa a Almeyda. La empresa no será fácil, máxime con el derbi en ciernes...