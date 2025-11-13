Marcao sufre una contusión ósea, periodo de baja indeterminado aún

Marcao sufre una contusión ósea en el tobillo izquierdo. Esta es la razón por la que el central brasileño, que había encontrato la regularidad como titular indiscutible en el Sevilla de Matías Almeyda, no se haya ejercitado con el grupo ni el miércoles ni el jueves. La escueta nota del club habla sólo de que sufre esa dolencia, y que está pendiente de evolución.

En principio no debe ser una baja de larga duración, aunque tratándose de una afección ósea hay que tener prudencia, porque si no se cura bien puede enquistarse la dolencia y prolongarse en el tiempo.

Todo va a depender de la evolución de la lesión del central brasileño, que hacía muchísimo tiempo que no jugaba tantos partidos seguidos. Llegó a siete con Jorge Sampaoli en el otoño de la temporada 2022-23, antes de que las lesiones musculares se le produjeran en cascada.

Esta temporada Marcao había encontrado un sitio fijo como capitán del equipo además. Matías Almeyda ha defendido que la razón de que Kike Salas no esté jugando es que debe proteger a los más jóvenes en un proceso de crecimiento en un equipo inestable como es este Sevilla en construcción. Además de que lo ve más contundente a la hora de atacar a su marca y saltar a la presión.

Si todo va bien, el parón le vendrá bien al brasileño para estar recuperado y poder jugar el próximo partido, el Espanyol-Sevilla, que además se juega el lunes 24 de noviembre, cerrando la jornada decimotercera. El tiempo dirá si Marcao ha sufrido sólo un golpe o ha vuelto a las andadas de la inestabilidad por culpa de las lesiones, aunque esta es traumática y no muscular.