Dos nuevas ausencias en un Sevilla que entrena bajo la lluvia

Matías Almeyda continúa entrenando lo que le queda de plantilla durante este parón de selecciones. El técnico del Sevilla Fútbol Club ha visto cómo se marchaban ocho futbolistas con sus respectivos combinados nacionales, perdiendo a cinco titulares como son Odysseas Vlachodimos, Gabriel Suazo, Djibril Sow, Rubén Vargas y Akor Adams. El delantero y su compatriota Chidera Ejuke están siendo dos de los protagonistas de uno de los temas de actualidad en el mundo del fútbol: el parón de los jugadores de la selección de Nigeria debido a un impago que acumula cientos de miles de euros. Completan la lista de ausencias Nemanja Gudelj y Orjan Nyland, que se han marchado con Serbia y Noruega respectivamente.

En el apartado de bajas por problemas físico continúan fuera de los planes de Almeyda los jugadores que no se ejercitaron antes de la victoria sobre el Club Atlético Osasuna: César Azpilicueta, Fábio Cardoso, Alexis Sánchez, Isaac Romero y Lucien Agoumé. Sin embargo, tras los días de descanso y las sesiones de recuperación, este martes fue Marcao el que se sumó al trabajo individual para tratar de estar al 100% para el choque del lunes 24 de noviembre ante el RCD Espanyol. La sesión del miércoles no ha estado exenta de sorpresas, pues Peque Fernández y Tanguy Nianzou también han entrenado al margen de sus compañeros, aunque desde el club aseguran que no hay ningún tipo de problema al ser parte de un proceso de gestión de cargas y no a una lesión.

Peque y Januzaj, autores de tres de los cuatro goles, festejan uno de los tantos del belga en presencia de Manu Bueno. / Ismael Herrero | Efe

Con calma en este parón

Si hay una cosa que el equipo de trabajo de Matías Almeyda tiene claro es que, pese a no bajar la intensidad ni el nivel de exigencia en los entrenamientos, este parón debe servir para recuperar efectivos de cara al final de año. El Sevilla Fútbol Club tiene por delante un mes y medio importante entre LaLiga y la segunda ronda de la Copa del Rey, que los enfrentará al Club Deportivo Extremadura en el Francisco de la Hera. Los hispalenses, que debido a las lesiones han perdido a varios jugadores importantes en los planes del técnico bonaerense, como es el caso de Azpilicueta, Alexis o Isaac Romero. Estando el Gran Derbi a la vuelta de la esquina, pese a medirse antes al Espanyol en Cornellà, varios futbolistas tratarán de acortar plazos para disputar el choque ante el Real Betis Balompié.