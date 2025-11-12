Marcao, principal ausencia en un entrenamiento con catorce bajas

Segunda sesión de entrenamiento en este parón de selecciones para un Sevilla Fútbol Club que se encuentra bajo mínimos. Matías Almeyda, entre lesionados e internacionales, ha dicho adiós a catorce futbolistas, completando el grupo con futbolistas de distintas categorías inferiores. En estos momentos, se encuentran con sus respectivos combinados nacionales Orjan Nyland (Noruega), Odysseas Vlachodimos (Grecia), Gabriel Suazo (Chile), Nemanja Gudelj (Serbia), Djibril Sow (Suiza), Rubén Vargas (Suiza), Chidera Ejuke (Nigeria) y Akor Adams (Nigeria).

En el apartado de ausencias, a las ya conocidas por lesión de César Azpilicueta, Fábio Cardoso, Lucien Agoumé, Alexis Sánchez e Isaac Romero se ha sumado Marcao, quien entrena al margen del grupo debido a la famosa gestión de cargas. En el Sevilla hay tranquilidad con respecto al brasileño, una pieza fundamental para Almeyda en esta temporada. El zaguero y Tanguy Nianzou han pasado del ostracismo a ganar protagonismo de la mano del técnico bonaerense, quien les ha dado su sitio en un equipo necesitado de efectivos en defensa.

Isaac, Marcao, al que Almeyda quiere 'recuperar', Carmona, Manu Bueno y Kike Salas. / José Ángel García

Espanyol, Betis y Extremadura

El Sevilla Fútbol Club conoció este pasado martes que su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey será el CD Extremadura, equipo en el que militaba la leyenda blanquirroja José Antonio Reyes en el momento de su fallecimiento. Sin embargo, a los hispalenses aún les quedan dos partidos de enjundia antes del choque copero que se disputará en la primera semana de diciembre. Tras el parón, los pupilos de Matías Almeyda se enfrentarán en el RCDE Stadium a un RCD Espanyol que ocupa durante este parón la sexta plaza, a dos puntos de la quinta. Los pericos llegan al duelo tras dos derrotas consecutivas ante Deportivo Alavés y Villarreal CF, por lo que buscarán regresar a la senda de la victoria ante el conjunto nervionense.

Para cerrar noviembre, el Sevilla recibirá en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Real Betis Balompié en el Gran Derbi de la capital hispalense. Los verdiblancos son, sin duda, un rival a temer este curso. De la mano de Manuel Pellegrini, el cuadro heliopolitano lleva cinco temporadas consecutivas entrando en competición europea, llegando la pasada campaña a la final de la UEFA Conference League en la que cayó ante el Chelsea. El duelo en el feudo sevillista se antoja crucial y tan apasionante como siempre, tratando los locales de repetir el resultado cosechado hace apenas un año, en el que salieron victoriosos gracias a un tanto de Dodi Lukebakio desde los once metros.