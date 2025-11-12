Un cruce de Copa que es un tributo póstumo a Reyes

El sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey deparó un cruce entre el CD Extremadura y el Sevilla que se presenta como un homenaje póstumo, en un partido oficial, a José Antonio Reyes. El inolvidable canterano utrerano falleció a los 35 años el 1 de junio de 2019 junto a su primo Jonathan Reyes en la autovía Utrera-Sevilla cuando regresaba de entrenar precisamente en Almendralejo, pues militaba en el equipo extremeño. La cita será justo después del derbi y será el miércoles 3 o el jueves 4 de diciembre, en el estadio Francisco de la Hera.

En el cercano estadio de Almendralejo ya hubo un sentidísimo homenaje a Reyes el 10 de agosto de 2019, un amistoso entre el Extremadura y el Sevilla que fue un emocionantísimo tributo con su hijo y su padre presentes. Ahora el Extremadura ha prometido recordar de nuevo al futbolista de más talento que salió de la carretera de Utrera, la misma que tomará en sentido contrario la expedición sevillista en la primera semana de diciembre, seis años y seis meses después de aquel fatídico día en que Reyes perdió la vida.

El equipo extremeño es el líder del Grupo IV de Segunda RFEF (seis triunfos, tres empates y una derrota en diez jornadas). Y su estadio tiene una puerta dedicada a Reyes con su dorsal, la 19. Su director deportivo, Manuel Mosquera, habló con cariño de Reyes. “Era un guerrero nuestro, una leyenda del Sevilla, y el primer nombre que aparece cuando se da este emparejamiento es el suyo”, dijo. “Ojalá el Sevilla se sienta como en casa porque vamos a hacer todo para que sea una gran noche para todos”, añadió.

Reyes se acababa de incorporar al entonces Extremadura UD -desapareció en 2022 y ahora es CD Extremadura- al inicio de 2019, con la temporada ya empezada. El utrerano disputó nueve partidos con el equipo de Almendralejo antes de su fatal accidente.

Se trata así pues de algo más que un simple partido de Copa, que se jugará sin VAR y a partido único en el equipo de inferior categoría. Tanto Extremadura como Sevilla querrán ofrecer un espectáculo digno más allá de la competitividad propia del torneo copero.

El equipo de Almeyda tendrá la tremenda motivación de brindar un triunfo al legendario ex futbolista del Sevilla, tan presente en el vestuario al igual que Antonio Puerta. Reyes cumplió su sueño de levantar no un título sino tres títulos en su anhelada vuelta a Nervión, que se produjo el 6 de enero de 2012 tras su traspaso al Arsenal en enero de 2004, justo antes de un cruce copero con el Atlético, uno de los equipos en los que militó. El primero y el último fueron el Sevilla y el Extremadura.