Las notas del Sevilla FC en el primer tercio de temporada: el 'efecto Almeyda' sube la media

El Sevilla Fútbol Club es noveno a estas alturas de la temporada. Tras doce encuentros de LaLiga, los hispalenses suman cinco victorias, un empate y seis derrotas en su casillero particular, con un punto más que el pasado curso en esta jornada. Los hispalenses llegan al parón de noviembre tras derrotar al Club Atlético Osasuna gracias a un gol de Rubén Vargas desde los once metros, victoria que supuso poner tierra de por medio con la zona baja de la clasificación y darle algo de aire a un equipo asfixiado tras tres derrotas consecutivas. Con Matías Almeya al frente del cuadro blanquirrojo, las cosas parecen haber cambiado en un equipo que respira distinto.

Los jugadores del Sevilla celebran con rabia el gol de penalti de Rubén Vargas. / Julio Muñoz / Efe

Entre la grandeza y los tropiezos

En lo que va de temporada, el Sevilla ha vivido momentos de éxtasis y dolor. Sin duda, uno de los momentos más destacados del curso en clave blanquirroja fue derrotar al Fútbol Club Barcelona a principios de octubre. Ganar al combinado blaugrana en el campeonato liguero después de diez campañas, suponiendo además la segunda victoria consecutiva en LaLiga tras hacerlo frente al Rayo Vallecano la semana anterior, es un claro ejemplo de lo mejor que puede ofrecer este equipo. Sin embargo, partidos como el del Elche, el Mallorca o la Real Sociedad dejan claro que este equipo tiene margen de mejora ante rivales directos.

El debut en Copa del Rey fue, pese a lo sufrido del inicio, un éxito para el Sevilla. Cuatro goles en El Salto del Caballo sirvieron a los de Matías Almeyda para remontar ante el CD Toledo. La unidad B del combinado nervionense ha dejado claro que hay jugadores cuyo rendimiento deja mucho que desear. Pese a que el técnico bonaerense trata de enchufar a toda su plantilla, el fondo de armario es uno de los problemas que afronta un vestuario mermado por la mala situación económica y unos años en la inopia que impiden regresar a los puestos europeos. De momento, la nota de la temporada es un 7.

Las fotos del Sevilla FC - Barcelona / Antonio Pizarro

La era de Azpilicueta, Alexis o Vlachodimos

La mejoría del Sevilla Fútbol Club se debe en gran parte a los refuerzos de este verano, con siete futbolistas que llegaron de la mano de Antonio Cordón. Tras dos años con Víctor Orta al frente de la dirección deportiva, el extremeño asumió el mando en un equipo que necesitaba líderes. El extremeño trajo tanto a jugadores conocidos que venían para aportar veteranía al vestuario, véase el caso de César Azpilicueta y Alexis Sánchez, como a figuras menos conocidas. Batista Mendy u Odysseas Vlachodimos son jugadores algo menos conocidos, pero que están rindiendo a un nivel altísimo en la capital hispalense. El cancerbero griego no tardó en arrebatarle el puesto a Orjan Nyland, mientras que el centrocampista galo se ha consolidado como titular junto a Lucien Agoumé. Nota del mercado hasta el momento; un 7.