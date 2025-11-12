Horario del Extremadura-Sevilla: el jueves 4 de diciembre a las 21:00

La Real Federación Española de Fútbol ha publicado este miércoles los horarios de la segunda ronda de la Copa del Rey, que se sorteó el lunes. El Sevilla debe visitar al CD Extremadura en el estadio Francisco de la Hera y el partido ha quedado fijado para el jueves 4 de diciembre a las 21:00.

El encuentro llega justo después del derbi que debe disputarse el domingo 30 de noviembre a las 16:15 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Por el condicionante de ese encuentro previo, el encuentro no podía ser ubicado el martes 2 de diciembre, cuando comienzan los partidos de esta segunda ronda copera.

Cabía la posibilidad así pues del miércoles o el jueves, y la RFEF y las plataformas televisivas han determinado que sea el jueves, un día después de la visita del Betis al Torrent, dado que el equipo heliopolitano juega su jornada posterior de Liga en sábado.

De esta forma, el Sevilla tendrá tres días para preparar la siguiente cita liguera, que es la visita al Valencia en Mestalla el domingo 7 de diciembre a las 16:15.

El encuentro de la Copa entre el Extremadura, líder del Grupo IV de Segunda RFEF, y el Sevilla será retransmitido por Movistar+. El partido supondrá el primer enfrentamiento oficial entre el primer y el último equipo en los que militó José Antonio Reyes y ambos clubes querrán dedicarle un emotivo tributo.