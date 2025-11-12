Almeyda estalla contra el exceso de tarjetas amarillas al Sevilla (41): "Lo viví en carne propia en River"

Matías Almeyda ha elevado la voz contra lo que considera un sesgo muy parcial en la vara de medir de los arbitrajes cuando sus futbolistas están por medio. En particular, se queja amargamente de que el Sevilla sea el equipo más amonestado de Primera División muy de largo. Algo que ve completamente irreal e injusto y que no se corresponde con la actitud y las faltas de sus futbolistas. Algo que, además, cree que responde a la situación de inestabilidad del actual Sevilla... al igual que le ocurría al River Plate que descendió con él de capitán en 2011.

Sacó a colación con determinación el asunto el entrenador del Sevilla al ser preguntado si influirá en el Espanyol-Sevilla que Nianzou y Peque estén apercibidos de sanción ante el derbi, que no jugarán si ven una amarilla. "Como va el torneo no los debería poner porque ya sé que me los van a echar afuera... con amarillas", espetó en Radio Sevilla, en una de las entrevistas que dio con motivo de los Premios Blázquez y Ruesga Bono.

"Yo quisiera contar todas las amarillas reales que hay cuando juega el Sevilla y todas las amarillas que hay en otros partidos cuando no juega el Sevilla, jugada por jugada. Y yo te diría, esta sí y esta no. Marcao, que era uno de los jugadores que más golpeaba, no golpea. Nosotros no pegamos. Entonces, digo, ¿por qué tenemos que ser los más amonestados, por qué? Averígüenlo", sugirió a los periodistas.

La queja de Almeyda no es baladí. El Sevilla es el único equipo de Primera División que ya tiene dos jugadores con ciclo completo de amarillas: Agoumé, que lo cumplió en el Metropolitano, y Carmona, que lo cumplirá en el RCDE Stadium. Pero lo grave llega con el cómputo global: 41 amarillas, trece más que sus perseguidores Alavés, Rayo Vallecano y Getafe, que tienen 28. ¡Un tercio más prácticamente!

El entrenador argentino prosiguió con su protesta y dejó claro que hay un condicionante por la situación actual del Sevilla. Hizo un paralelismo con otro grande en apuros como el River Plate que descendió en 2011. "Yo lo que veo se lo digo a los árbitros, con mucho respeto. Cuando la jugada es de ida y vuelta y es amarilla, bueno. Pero quieras o no te va condicionando esto. Y esta etapa la viví en carne propia en River. En un clásico con Boca no nos cobraron seis penales. Terminamos descendiendo. Seis penales no cobraron... y veo cosas parecidas".

Abundó en el asunto analizando qué tipo de infracciones amonestables hacen sus futbolistas: "Yo creo que no hay que pegar, una cosa es jugar fuerte y otra es pegar. Este equipo no hace tiempo, este equipo no se tira, este equipo no provoca. ¿Y somos los que más amonestados estamos? Eso no lo voy a aceptar. Porque no es verdad", concluyó con mesurada indignación.

La comparación con River Plate

No sólo comparó con aquel River Plate que él ascendió en 2012 en su debut como entrenador al Sevilla actual en cuanto a la cuestión disciplinaria. También en cómo hay que levantar poco a poco a un equipo que ha sido "grande" y se ve en el barro... "Creo en mi trabajo y no creo en mi trabajo de hacer magia de un día para otro. ¿Por qué? Tengo un porqué. Porque lo que se está viviendo acá lo viví en carne propia en River y no se levanta un club grande como es este, un club que se convirtió en ganador, después de dos temporadas malas, de un día para el otro. Lleva un tiempo y todos sabemos ver los inconvenientes que hay. El equipo está donde tiene que estar y con la mente puesta en que hay que seguir mejorando".

Y aseguró que sólo el Rayo Vallecano ha sido netamente superior al Sevilla hasta ahora. Quizá olvidó analizar el Atlético-Sevilla, condicionado por el polémico penalti de Nianzou. "Las derrotas duelen cuando no sos superado. Estudio bastante todo y los partidos los venimos estudiando para poder responder. Entonces no hubo un equipo que nos haya superado como el Rayo y nosotros ganamos, es el fútbol. Ese día sí sentí que nosotros fuimos superados por el rival. Después todos los partidos, y lo puedo discutir con números, no fuimos superados por ningún rival y perdimos. Perdimos por errores del entrenador o errores cometidos en el terreno de juego. Somos competitivos", señaló.