Antonio Pizarro recibe el premio Ruesga Bono del Sevilla por su fotografía del adiós de Jesús Navas

Día emotivo para el Diario de Sevilla. Antonio Pizarro, jefe de fotografía de esta cabecera del Grupo Joly, ha recibido este miércoles el XIII Premio Ruesga Bono de fotoperiodismo que otorga el Sevilla dentro de su reconocimiento a la prensa por medio de los Premios Jossé Antonio Blázquez y Ruesga Bono. "Una contraposición de sentimientos entre la alegría y la tristeza del adiós", argumentó el presentador del acto sobre la foto de Jesús Navas en su despedida del Ramón Sánchez-Pizjuán, el pasado 14 de diciembre de 2024.

El premio fue entregado por el el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, y por el propio Manuel Ruesga Bono, anterior jefe de fotografía del Diario de Sevilla, cuyo director, David Fernández, fue testigo directo de esta distinción.

"Ojú, menudo embolao, yo que me ponía el último en la clase del colegio para que el profesor no me preguntase", dijo Pizarro antes de comenzar su discurso de agradecimiento. "Recibir el premio Ruesga Bono es para mí mucho más que un honor profesional. Es un premio profundamente emocional, porque Ruesga fue la primera persona que confió en mí como fotógrafo. Me dio la oportunidad de formar parte de un equipo en dos ocasiones y en 1999 me llamó para incorporarme al equipo gráfico del Diario de Sevilla. Aquello marcó el inicio de todo", comenzó Pizarro.

Foto distinguida con el Premio Ruesga Bono de Jesús Navas en su despedida de Nervión. / Antonio Pizarro

El actual jefe de fotografía y multimedia de este diario siguió así sobre su relación con Ruesga Bono: "Con él aprendí no sólo fotografía, sino algo mucho más importante. Aprendí a ser mejor persona. Ruesga fue un maestro en todos los sentidos. Tenía un carácter conciliador, una humildad ejemplar y una forma de enseñar que hacía del trabajo diario una escuela de vida. Siempre repetía que la constancia y el sacrificio eran el verdadero camino, que el resto llegaría con el tiempo. En la redacción seguimos recordando algunas de sus frases que recordaremos para siempre. Nos decía que a los fuegos había que llegar con llama, que a los sucesos teníamos que ser los primeros en llegar, que los fotógrafos no éramos paparazzi y si después no lo entendías remataba con aquella frase que decía: 'No os vais a enterar en la vida'", continuó antes del capítulo de agradecimientos y dedicatorias.

Entre éstas señaló a sus colegas de profesión Kiko Hurtado y Manuel Gómez. "Sin ellos no habría salido adelante" Y tuvo una mención especial para Javier Mérida, "que siempre estuvo con nosotros". "Gracias de corazón a todos".

Pizarro es un apasionado de la fotografía de naturaleza, lo que le valió en 2020 para ser reconocido con el World Press Photo, unos de los galardones más relevantes de ese sector. La foto premiada corresponde al título Adiós a un ganador y fue portada del Diario de Sevilla del pasado 15 de diciembre. En ella se ve a Jesús Navas en el momento de ser manteado por sus compañeros a la finalización del partido Sevilla-Celta de la pasada temporada, el último del palaciego en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Los otros premiados

El primer premio Blázquez es el periodista argentino Martín Ainstein, corresponsal en España de ESPN. En el capítulo de su programa Diarios de Bicicleta entrevistó al legendario Jesús Navas en un plano íntimo y cercano repasando su inconmensurable carrera.

El segundo premio Blázquez es para Tito González, periodista de ElDesmarque, por la entrevista realizada en noviembre a Loli Pérez, madre de Antonio Puerta. El premio especial recae en la figura de Manolo Arenas, todo un nombre propio en Radio Sevilla, donde tras jubilarse el pasado 31 de diciembre, cerró una etapa de 45 años como técnico de sonido.