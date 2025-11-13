Del Nido Carrasco no da pista de la venta del Sevilla: "Tengo 130 acciones"

José María del Nido Carrasco, que tuvo un emotivo recuerdo para Domingo Muñoz González y Julián Hernández Naranjo, socios número 1 y 2 fallecidos el domingo y el lunes respectivamente, fue preguntado por el asunto candente de la venta del club tras la entrega de los Premios Periodísticos Blázquez y Ruesga Bono.

Aun reconociendo que estaba al tanto de esas ofertas, el presidente del Sevilla aseguró que se mantiene al margen debido a que es un accionistas minoritario. “No conozco los términos de ninguna negociación. Y me estáis preguntando por el patrimonio de otros particulares”. dijo en Radio Sevilla.

“Tengo 130 acciones del Sevilla y son preguntas para los accionistas”, reiteró cuando se le insistió en el asunto. Además se le cuestionó si la entrada de capital extranjero podría afectar al futuro del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Ahí tampoco dio más pista del anteproyecto del estadio que ya presentó en la penúltima Junta General de Accionistas.

“Me consta que todos los accionistas son sevillistas y seguro que si toman alguna decisión al respecto preservarán lo que consideren mejor para el Sevilla. Me dedico a gestionar el club y estamos trabajando para levantar un nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán. Estamos trabajando el anteproyecto con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía en la idea de que sea la casa del Sevilla”.

El Sevilla y Almeyda, un carácter común

Además, y en Sevilla FC+, habló de asuntos más centrados en lo deportivo. "Tras ganarle al Barcelona como le ganamos, rozando la gloria, y tres derrotas seguidas después, esta victoria nos da mucha tranquilidad, nos vuelve a posicionar en una situación cómoda y nos da fuerza para seguir reconstruyendo", dijo.

"El fútbol está continuamente examinándote y aunque la hoja de ruta la tengas clara, la victoria es lo que consolida las cosas", añadió sobre el sufrido triunfo contra el Osasuna.

Y también tuvo palabras de apoyo para Matías Almeyda y su adaptación al club: "El argentino y el sevillano tienen caracteres muy similares, pero Matías conoce muy bien la idiosincrasia del club porque es parte de su personalidad aguerrida y ambiciosa. Estamos muy contentos con el Matías persona y el Matías profesional".