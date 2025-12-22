La afición del Sevilla FC, volcada con Matías Almeyda en su cumpleaños: "El único que da la cara"

Matías Almeyda parece ser el único capaz de unir a la afición del Sevilla Fútbol Club. El argentino, que llegó este mismo verano tras no ser la primera opción para hacerse cargo del banquillo nervionense, ha conseguido ganarse a la hinchada blanquirroja demostrando un sentimiento de pertenencia y una comprensión de la entidad que parecen impropias de alguien tan ajeno a la misma. Pese a que los resultados no están acompañando tanto como gustaría, la parroquia sevillista no dejó pasar la oportunidad de felicitar al técnico bonaerense, que cumplió 52 años este pasado domingo.

Fueron las propias cuentas del Sevilla las primeras en desearle "muchos años más juntos" a Almeyda, que tiene contrato por las próximas dos temporadas y media. Tras un baile de entrenadores que parecía interminable, siendo Joaquín Caparrós un parche de urgencia para tapar el hueco que dejó el despido de Xavi García Pimienta, el que fuera jugador del combinado nervionense aterrizaba de la mano de Antonio Cordón para darle otro aire a un equipo que la pasada campaña logró salvarse por un punto. La afición ha querido, a través de las distintas redes sociales, felicitar a un entrenador que algunos consideran "el único que defiende" a los suyos.

Almeyda, la tormenta y el apoyo

Las declaraciones de Matías Almeyda tras el lanzamiento de objetos durante el Gran Derbi entre el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié no hicieron sino ponerlo en el ojo de un huracán del que tiene muy complicado salir, al menos por el momento. Después del polémico incidente con la linier Guadalupe Porras en Mestalla, el bonaerense fue expulsado en el descanso del duelo frente al Real Madrid por insistir a Muñiz Ruiz acerca de la cartulina amarilla que había visto en el primer tiempo. Aunque a ojos del panorama nacional no está siendo el mejor momento para el bonaerense, ha recibido varios mensajes de apoyo por parte de la parroquia sevillista, como un usuario que ha aprovechado su felicitación para recordarle que "así se habla y se defiende al Sevilla".

La afición blanquirroja no ha dejado pasar la oportunidad de reivindicar el trabajo de Almeyda al frente del conjunto sevillista, siendo para algunos "lo más parecido al fútbol" que hay en la entidad. Los que no se han librado de las críticas por parte de la parroquia nervionense han sido los miembros del Consejo de Administración, que pierden popularidad a medida que la gana el técnico bonaerense. Su esfuerzo como entrenador del Sevilla, sumado a sus declaraciones defendiendo al club ante cualquier injusticia, le han hecho ganarse un hueco en el corazón de la hinchada hispalense.

Tras su etapa como jugador en el Sevilla Fútbol Club a finales de los 90, este es el segundo cumpleaños que Matías Almeyda pasa en Nervión. Con la intención de no revivir lo ocurrido en aquella temporada, cuando el equipo terminó bajando a Segunda División en un año catastrófico, el exfutbolista tiene por delante una segunda mitad de temporada ilusionante en la que darle a su afición algo de esperanza, algo que parece totalmente perdido después de dos años coqueteando fuertemente con el descenso.