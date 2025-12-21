Esta es la sanción a la que podrían enfrentarse Matías Almeyda y Marcao tras su expulsión en el Real Madrid-Sevilla

El año terminó como se esperaba para el Sevilla Fútbol Club. Los hispalenses culminaron un 2025 negro cayendo frente al Real Madrid en un Santiago Bernabéu que sigue resistiéndose al cuadro nervionense 17 años después. Los goles de Jude Bellingham y Kylian Mbappé sirvieron al combinado merengue para sacar tres puntos ante una afición que necesitaba creer en los suyos, dejando este último encuentro antes del parón navideño un mal sabor de boca en general para el sevillismo. Pese a que el partido del equipo al completo dejó mucho que desear, dos nombres propios salieron mal parados de la visita a la capital: Matías Almeyda y Marcao.

Para sorpresa de muchos, el técnico bonaerense fue expulsado en el túnel del vestuario al descanso del choque por "realizar observaciones de forma insistente en el túnel de vestuarios, habiendo sido advertido previamente en reiteradas ocasiones", según recoge el acta arbitral. Almeyda, quien había sido amonestado por el mismo motivo en el minuto 34 al protestar una cartulina que Muñiz Ruiz mostró a José Ángel Carmona, se enfrenta a una sanción de un partido sin dirigir al Sevilla, que se medirá en su próximo encuentro a la UD Levante en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La visita del combinado granota dará el pistoletazo de salida a 2026, aunque todo hace indicar que Marcao tampoco podrá estar presente en dicho partido.

Marcao le recrimina a Muñiz Ruiz su expulsión. / Juanjo Martín | Efe

Marcao puede perderse cuatro partidos

"Fillo da puta madre" es la expresión que recoge el acta de Muñiz Ruiz tras la expulsión de Marcao. Según el colegiado, en estos términos se le dirigió el brasileño después de haber visto la segunda amarilla por "derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa de balón", mismo motivo por el que había sido amonestado en el 37 de la primera mitad. El trencilla asegura que el zaguero "se encaró hacia mi persona a escasa distancia de mi cara de forma intimidante teniendo que ser retirado por sus compañeros", algo que sumado a sus palabras podría acarrearle una sanción de hasta cuatro partidos.

En caso de que el Comité de Disciplina decida ir con todo contra el futbolista del Sevilla Fútbol Club, Marcao se perdería los duelos en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante UD Levante, Celta de Vigo y Athletic Club; además de la visita del combinado hispalense al Martínez Valero para enfrentarse al Elche. En una temporada marcada por los cambios en la dirección deportiva y el banquillo, el central brasileño parecía estar llamado a redimirse de su nefasto inicio como sevillista, algo que parece imposible y sigue generando controversia en una afición que, pese a intentar confiar, tiene que lidiar con uno de los momentos más complicados de la historia reciente de su club.