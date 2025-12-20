Estas son las cinco mejores aficiones de España según la IA... ¡Con Sevilla y Betis a la cabeza!

El fútbol es, sin duda, uno de los pilares fundamentales en la ciudad de Sevilla. Tanto Real Betis Balompié como Sevilla Fútbol Club forman parte del día a día de los habitantes de la capital hispalense, aunque es cierto que su influencia llega mucho más lejos. Tanto es así que el enfrentamiento entre ambos equipos ha pasado a denominarse como 'El Gran Derbi' por parte de LaLiga, que sabe de sobra el potencial de venta que tiene un encuentro de estas características. Con el último duelo directo aún dando coletazos, la inteligencia artificial parece haber tomado partido en esta rivalidad histórica de manera justificada, repartiendo la medalla de oro y la de plata entre béticos y sevillistas.

Mediopunta es un canal de Instagram basado en su gran mayoría en realizar clasificaciones y retos de fútbol, con la IA como protagonista en algunas ocasiones. El vídeo que acompaña esta noticia es una muestra de ello, pues el periodista cuestiona a Chat GPT cuáles son "las cinco mejores aficiones del fútbol español de forma objetiva y un motivo por el cual ha elegido a cada una de ellas", resultando este top de lo más variopinto. En quinta posición aparece el Deportivo de la Coruña, según la inteligencia artificial por la lealtad de la hinchada coruñesa con un equipo que ha pasado un calvario hasta regresar a la Segunda División.

¿Cual es la mejor afición de España según la IA?

Para la IA, el Athletic Club tiene la cuarta mejor afición del país debido a la identidad por una "comunión entre grada y jugadores única", contando además con una "filosofía tan especial que hace que cada partido tenga un aura distinta". Sorprendentemente para muchos, el Sporting de Gijón se cuela en el podio debido a sus desplazamientos, algo que según Chat GPT es raro en España ya que "pocas aficiones viajan tanto", teniendo en cuenta también los años que lleva sin estar en Primera División, lo que en otros casos ha supuesto un problema y la pérdida de sentimiento de pertenencia a ciertos clubes.

La medalla de plata es para la hinchada del Real Betis Balompié por su filosofía. Según explica la inteligencia artificial, al beticismo "le da igual el resultado y eso hace que sea una afición tan grande". Completan este top los seguidores del Sevilla Fútbol Club debido a su intensidad. Para Chat GPT, Nervión es "una gran olla a presión en las grandes noches europeas, siendo de las atmósferas más temidas en Europa". Aunque esa época parece olvidada entre los hinchas nervionenses, que ahora ven a su equipo peleando por conseguir la permanencia, no cabe duda de que la IA piensa igual que los sevillanos, siendo las dos aficiones de la capital hispalense las mejores de todo el país.