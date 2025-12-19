Posibles rivales del Betis en Copa del Rey: cuándo es el sorteo y equipos clasificados a octavos de final

Victoria importantísima del Real Betis Balompié en Murcia en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Todo, en un choque solvente ante los de Adrián Colunga, con algunos momentos en los que se echó de menos algo más de juego combinativo y capacidad de mantener la posesión del balón ante un rival de dos categorías por debajo. Eso sí, el oficio apareció cuando hace años, la eliminación hubiese llegado a Heliópolis. ¿Cuáles son los posibles rivales del Betis en octavos de final?

Estos son los equipos que se han clasificado para la siguiente ronda, que son los octavos de final: Athletic Club, Burgos, Deportivo de La Coruña, Elche, Real Sociedad, Barcelona, Valencia, Real Madrid, Racing de Santander, Cultural Leonesa, Albacete, Atlético de Madrid, Osasuna y Alavés.

Pero estos no son los posibles rivales definitivos del conjunto verdiblanco en el próximo sorteo. Primero, porque queda pendiente un Granada - Rayo Vallecano que se jugará el próximo día de Reyes Magos (6 de enero), debido a que este jueves 18 los de Vallecas tenían compromiso europeo. Segundo, porque en esta ronda todavía hay reglas especiales en los emparejamientos.

Las fotos del Guadalajara-Barcelona / AFP 7 | Europa Press

Los posibles rivales del Betis en octavos de final de Copa del Rey

Y sí, este año han cambiado las normas y en la ronda en la que el conjunto verdiblanco se eliminó el curso pasado ante el combinado de Hansi Flick, este año, los cuatro participantes de la Supercopa de España volverán a medirse ante rivales de menor categoría. Eso quiere decir que no se podrá enfrentar ni a Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid ni Athletic Club de Bilbao. Estos se medirán ante cuatro de los cinco equipos de LaLiga Hypermotion que han pasado de ronda: Albacete, Racing, Burgos, Deportivo y Cultural Leonesa. Eso sí, en el caso de que el Granada eliminase al Rayo el día 6, sí que habría dos opciones para los béticos de que su rival fuese un equipo de segunda. Sólo una oportunidad, el que sobrase de los cinco. Si el Rayo pasa, le tocaría un rival de Primera sí o sí.

Por tanto, sus posibles rivales se dividen en dos grupos:

Asegurados: Real Sociedad, Elche, Valencia, Osasuna, y Alavés .

. Dudas: dos de los equipos de Segunda (Granada*, Albacete, Racing, Burgos, Deportivo y Cultural Leonesa) o el Rayo Vallecano*.

Pellegrini felicita a Llorente al final del encuentro mientras Altimira y Ruibal agradecen a la afición bética desplazada a Croacia el apoyo mostrado durante el partido. / Antonio Bat / Efe

Fechas de la Copa del Rey

Como ya se ha informado, el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey será el próximo miércoles 7 de enero en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Esta eliminatoria se jugaría a la semana siguiente, entre el 13 y el 15 de enero de 2026. ¿Cuándo son el resto de eliminatorias de la Copa del Rey?