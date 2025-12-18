El Murcia-Betis de la Copa del Rey, en directo

El Betis afronta los dieciseisavos de final de la Copa del Rey sin confianzas, consciente de que es un torneo en el que se dan sorpresas, pero también a sabiendas de que el camino se va despejando con la eliminación ya de varios conjuntos de Primera División y que en el sorteo los equipos de la Supercopa, Barcelona y Atlétco de Madrid (a expensas del Athletic) se medirán con rivales de menor categoría.

Por eso Manuel Pellegrini exigía en la previa la máxima concentración e intensidad" ante el Murcia, pese a que se trate de un rival de Primera RFEF. No quiere confianzas el técnico bético en el Enrique Roca, que se llenará con unos 31.000 espectadores para un choque que los de Adrián Colunga afrontan como un premio, consciente de que su objetivo es la liga, aunque no por ello tirará la Copa.

El conjunto heliopolitano tiene bajas importantes. Isco y Junior siguen con sus procesos de recuperación, Marc Roca y Diego Llorente se lesionaron en el último partido con un problema muscular y un esguince de hombro, respectivamente, y los tres jugadores africanos, Abde, Amrabat y Bakambu, ya están con sus selecciones para disputar la Copa de África.