Colunga: “Recibir al Betis es un premio para todos”

Adrián Colunga, técnico del Real Murcia, compareció ante los medios de comunicación en el estadio Enrique Roca en la previa del encuentro de este jueves (21:00), en el que el conjunto grana se medirá en casa al Betis en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

El técnico destacó la importancia del duelo, al que calificó como “un premio para la afición y para el club”, subrayando lo que supone recibir a un rival de Primera División. En este sentido, Colunga descartó sentir una presión especial, aunque reconoció que el impacto mediático y emocional es mayor: “Va a ser un partido complicado, pero hay que disfrutarlo”, afirmó.

Sobre el ambiente que se vivirá en el estadio, con un lleno asegurado, el entrenador pimentonero fue claro: “El jugador de fútbol siempre quiere que haya mucha gente en la grada”. En cuanto a las opciones de avanzar de ronda, aseguró que el equipo deberá rendir a un alto nivel en todas las fases del juego y que intentarán ganar “con las opciones que se den”.

Colunga también se refirió al estado anímico del equipo tras la derrota ante el Sabadell, señalando que el grupo está con ganas de afrontar el siguiente compromiso. “Hay que normalizar la derrota; esto es un juego de errores y se pierde más de lo que se gana”, explicó, insistiendo en la importancia de mantener la actitud y entrenar al máximo.

Por último, el técnico habló del exigente calendario, con sólo 72 horas entre el partido copero ante el Betis y el compromiso liguero frente al Europa. Colunga reafirmó su objetivo de lograr el ascenso a Segunda División y recalcó que para ello “todo el mundo tiene que dar el 100%”. Tras 11 años en el fútbol no profesional, concluyó, “el nivel de exigencia tiene que ser alto” para poder pelear por el ascenso.